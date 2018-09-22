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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Оренбург
Ахмат - Оренбург: обзор матча 22 сентября 2018
Ахмат
22.09.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
22'
В. Анхель
66'
В. Афонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Оренбург
90'
+4
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Деспотович
Замена
А. Мбенг
️️️️
Родолфо
83'
81'
Желтая карточка
А. Ойеволе
Желтая карточка
Б. Бериша
81'
74'
Замена
Р. Алвеш
️️️️
А. Сутормин
Замена
М. Гащенков
️️️️
М. Митришев
70'
66'
ГОЛ! 1:1!
В. Афонин
63'
Желтая карточка
В. Афонин
60'
Желтая карточка
Д. Попович
Замена
Б. Бериша
️️️️
Б. Балай
58'
Желтая карточка
И. Думбия
50'
ГОЛ! 1:0!
В. Анхель
Пас отдал
Исмаэл
22'
15'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Д. Мишкич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Городов
2
Родолфо
4
Анхель
13
Семенов
5
Мохаммади
8
Думбия
40
Уциев
11
Исмаэл
0
Швец
95
Митришев
9
Балай
3-3-2-1
39
Фролов
15
Андреев
2
Бегич
58
Ойеволе
11
Сутормин
8
Афонин
32
Терехов
33
Мишкич
22
Попович
21
Деспотович
9
Балай
7
Бериша
7
Бериша
9
Балай
95
Митришев
77
Гащенков
77
Гащенков
95
Митришев
2
Родолфо
11
Мбенг
11
Мбенг
2
Родолфо
33
Мишкич
8
Чиркин
8
Чиркин
33
Мишкич
11
Сутормин
16
Алвеш
16
Алвеш
11
Сутормин
21
Деспотович
32
Козлов
32
Козлов
21
Деспотович
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
59
Евгений Харин
ЛВ
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ахмат - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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