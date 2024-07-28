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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ахмат
Оренбург - Ахмат: обзор матча 28 июля 2024
Оренбург
28.07.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Ахмат
70'
Желтая карточка
Б. Бериша
69'
Замена
️️️️
В. Камилов
Желтая карточка
М. Горбани
60'
40'
Желтая карточка
Н. Гандри
Желтая карточка
М. Перес
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
6
Мохаммад Горбани
ЦП
10
Габриэль Флорентин
ЦП
96
Алексей Барановский
ЦП
13
Иван Башич
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ЦЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
95
Арсен Адамов
ПП
7
Бернард Бериша
ЦФ
24
Заим Диванович
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
4-4-1-1
99
Сысуев
81
Сидоров
2
Перес
27
Прохин
12
Малых
6
Горбани
96
Барановский
13
Башич
10
Флорентин
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
3-4-3
88
Шелия
3
Шатара
75
Гандри
53
Тодорович
95
Адамов
0
Швец
18
Камилов
8
Богосавац
25
Агаларов
24
Диванович
7
Бериша
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Оренбург - Ахмат
2
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
10
Офсайды
0
2
Количество передач
398
340
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VАR – Сергей Иванов; АVAR – Сергей Чебан
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Жичкин)
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