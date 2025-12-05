Введите ваш ник на сайте
«Аугсбург» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

05 декабря 2025 10:00
Аугсбург - Байер
06 дек. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Фора «Байера» -1
Сделать ставку

6 декабря на «WWK-Арене» «Аугсбург» принимает одного из фаворитов чемпионата – леверкузенский «Байер». Команды подходят к матчу в диаметрально противоположной форме: хозяева борются за выживание и испытывают проблемы в атаке, тогда как гости продолжают держаться в верхней части таблицы благодаря мощной атаке и организованной обороне.

«Аугсбург»

После 12 туров у команды всего 10 очков и 14-е место. Главная проблема – результативность: за последние 5 матчей всего 3 забитых мяча (0.60 в среднем). При этом оборона регулярно допускает ошибки – 8 пропущенных за этот же период (1.60). Поражения от «Хоффенхайма» и «Штутгарта», а также минимальные проигрыши «Боруссии Д» и «Бохуму» показывают, что команде тяжело как в построении игры, так и в реализации моментов. Лучший бомбардир Ридер имеет лишь 3 гола – явно не хватает помощи со стороны остальных.

«Байер»

После неудачи в матче с «Боруссией Д» (1:2) команда быстро восстановилась: победы над «Ман Сити» в Лиге чемпионов (2:0) и над дортмундцами в Кубке Германии вселяют уверенность. Леверкузенцы забивают в 6 матчах подряд, а в 5 последних встречах – 13 голов (2.60 в среднем). При этом оборона работает надeжно – всего 0.60 пропущенных мячей в среднем. Гримальдо – лучший бомбардир с 8 голами, но система Хаби Алонсо опасна за счeт большого количества игроков, включающихся в атаку.

Факты о командах

«Аугсбург»

  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей
  • 0.60 забитых / 1.60 пропущенных в среднем (последние 5 игр)
  • Слабая реализация моментов
  • Сложности в позиционной обороне

«Байер»

  • Побеждает «Аугсбург» в 4 последних очных матчах
  • Забивает в 4 последних матчах против «Аугсбурга»
  • 2.60 забитых / 0.60 пропущенных за 5 игр
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
10% (3)
23% (7)
67% (20)
25
Забитых мячей
62
0.83
В среднем за матч
2.07
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Прогноз на матч «Аугсбург» – «Байер»

Разница в качестве игры слишком велика. «Байер» контролирует матчи, уверенно прессингует и использует пространство, а «Аугсбург» почти не создаeт голевых ситуаций и ошибается в обороне. При этом гости могут действовать экономно ввиду плотного графика, поэтому разгромный счeт – не обязательный сценарий. Наиболее логично ожидать победу леверкузенцев с преимуществом в один–два мяча при минимальных шансах хозяев в атаке.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Байера» -1 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Аугсбурга» меньше 1 – коэффициент 1.90

1.72
Фора «Байера» -1
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Байер Аугсбург
