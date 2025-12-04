Введите ваш ник на сайте
«Галатасарай» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 5 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

04 декабря 2025 9:21
Галатасарай - Самсунспор
05 дек. 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 15 тур
5 декабря на «Тюрк Телеком Стэдиум» действующий лидер чемпионата примет одного из самых неудобных соперников текущего сезона. «Галатасарай» продолжает борьбу за первую строчку, а «Самсунспор» идeт в зоне еврокубков и не проигрывает уже десять матчей подряд. Игра обещает быть напряженной и насыщенной борьбой.

«Галатасарай»

Стамбульский клуб уверенно держится на вершине таблицы благодаря лучшему балансу побед в лиге – 10. У команды отличная разница мячей (+20), а Виктор Осимхен является одним из самых результативных игроков турнира с 9 голами в 13 матчах. В пяти последних матчах «Галатасарай» забил 7 голов и пропустил 5, при этом серия без поражений дома насчитывает 16 из 17 встреч. Команда забивает стабильно, но при этом пропускает уже четыре игры подряд, что создаeт определeнные риски в обороне.

«Самсунспор»

Новичок элиты активно укрепляет позиции: 25 очков после 14 туров и пятое место. Команда демонстрирует зрелый футбол, не проигрывая десять матчей подряд. Главная ударная сила – Карло Хольсе, на счету которого 8 голов. В пяти последних поединках «Самсунспор» забил 8 и пропустил всего 4, показывая надeжный баланс. Коллектив забивает в шести турах подряд, но часто играет вничью – три последних матча завершились миром.

Факты о командах

«Галатасарай»

  • Не проигрывает дома в 16 из 17 последних матчей
  • В среднем 1.40 забитого за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает в 4 последних играх
  • Побеждает в 8 последних очных матчах против «Самсунспора»
  • Забивает в 10 матчах подряд в очных встречах

«Самсунспор»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем 1.60 забитого за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 0.80 за игру за последние 5
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • 3 последних матча завершились вничью

Личные встречи
100% (7)
0% (0)
0% (0)
21
Забитых мячей
9
3
В среднем за матч
1.29
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:2
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
3 : 2
05.12.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 2
11.04.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
3 : 2
10.11.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Самсунспор
0 : 2
02.02.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
4 : 2
16.09.2023
Самсунспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Самсунспор
2 : 4
07.01.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Галатасарай
3 : 1
18.09.2011
Самсунспор
Показать все

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Самсунспор»

Обе команды находятся в хорошей форме и регулярно забивают. «Галатасарай» обязан доминировать дома при поддержке трибун, но «Самсунспор» доказал, что способен навязывать борьбу сильным соперникам и пользоваться ошибками в обороне. Судя по статистике, гостям вполне по силам забить, а хозяева редко уходят без гола в подобных матчах. Игра должна получиться скоростной, с шансами на голы с обеих сторон.

Прогноз: обе забьют – да – коэффициент 1.78
Альтернатива: победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Самсунспор Галатасарай
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
