5 декабря на «Тюрк Телеком Стэдиум» действующий лидер чемпионата примет одного из самых неудобных соперников текущего сезона. «Галатасарай» продолжает борьбу за первую строчку, а «Самсунспор» идeт в зоне еврокубков и не проигрывает уже десять матчей подряд. Игра обещает быть напряженной и насыщенной борьбой.

«Галатасарай»

Стамбульский клуб уверенно держится на вершине таблицы благодаря лучшему балансу побед в лиге – 10. У команды отличная разница мячей (+20), а Виктор Осимхен является одним из самых результативных игроков турнира с 9 голами в 13 матчах. В пяти последних матчах «Галатасарай» забил 7 голов и пропустил 5, при этом серия без поражений дома насчитывает 16 из 17 встреч. Команда забивает стабильно, но при этом пропускает уже четыре игры подряд, что создаeт определeнные риски в обороне.

«Самсунспор»

Новичок элиты активно укрепляет позиции: 25 очков после 14 туров и пятое место. Команда демонстрирует зрелый футбол, не проигрывая десять матчей подряд. Главная ударная сила – Карло Хольсе, на счету которого 8 голов. В пяти последних поединках «Самсунспор» забил 8 и пропустил всего 4, показывая надeжный баланс. Коллектив забивает в шести турах подряд, но часто играет вничью – три последних матча завершились миром.

Факты о командах

«Галатасарай»

Не проигрывает дома в 16 из 17 последних матчей

В среднем 1.40 забитого за игру за последние 5 матчей

Пропускает в 4 последних играх

Побеждает в 8 последних очных матчах против «Самсунспора»

Забивает в 10 матчах подряд в очных встречах

«Самсунспор»

Не проигрывает в 10 последних матчах

В среднем 1.60 забитого за игру за последние 5 матчей

Пропускает в среднем 0.80 за игру за последние 5

Забивает в 9 матчах подряд

3 последних матча завершились вничью

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Самсунспор»

Обе команды находятся в хорошей форме и регулярно забивают. «Галатасарай» обязан доминировать дома при поддержке трибун, но «Самсунспор» доказал, что способен навязывать борьбу сильным соперникам и пользоваться ошибками в обороне. Судя по статистике, гостям вполне по силам забить, а хозяева редко уходят без гола в подобных матчах. Игра должна получиться скоростной, с шансами на голы с обеих сторон.

Прогноз: обе забьют – да – коэффициент 1.78

Альтернатива: победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20