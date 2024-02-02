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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Галатасарай
Самсунспор - Галатасарай: обзор матча 02 февраля 2024
Самсунспор
02.02.2024, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
5'
В. Нельссон
11'
Б. Йилмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Галатасарай
90'
+3
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
З. Явру
90'
+3
88'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Л. Торрейра
88'
Замена
Тете
️️️️
Б. Йилмаз
Замена
С. Айдогду
️️️️
Т. Антальялы
82'
76'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
A. Öztürk
74'
Замена
М. Бола
️️️️
Р. ван Дронгелен
73'
65'
Замена
В. Заа
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Ю. Айт Беннассер
64'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Э. Кара
46'
11'
ГОЛ! 0:2!
Б. Йилмаз
Пас отдал
Д. Мертенс
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Нельссон
Пас отдал
М. Икарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
5
Alim Öztürk
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К)
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Самсунспор
16
Марк Бола
ЛЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
53
Berhan Deniz
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
6
Эюп Айдын
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Тете
ПВ
56
Баран Демироглу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-1-1-4
1
Кочук
5
55
ван Дронгелен
18
Явру
14
Антальялы
10
Нтчам
9
Кара
11
Килинк
19
Хольс
15
Айт Беннассер
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
25
Нельссон
6
Санчес
34
Торрейра
10
Кутлу
26
Демирбай
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
55
ван Дронгелен
16
Бола
16
Бола
55
ван Дронгелен
14
Антальялы
8
Айдогду
8
Айдогду
14
Антальялы
15
Айт Беннассер
29
Тайт
29
Тайт
15
Айт Беннассер
9
Кара
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
9
Кара
34
Торрейра
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
34
Торрейра
7
Актюркоглу
10
Заа
10
Заа
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
11
Тете
11
Тете
53
Йилмаз
10
Мертенс
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
10
Мертенс
Остались в запасе
Самсунспор
Галатасарай
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
53
Berhan Deniz
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
53
Berhan Deniz
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Самсунспор - Галатасарай
2
1
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
5
Офсайды
2
3
Количество передач
363
440
Сейвы
4
5
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.77
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Tugay Kaan Numanoglu, Turkey
Стадион:
Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
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