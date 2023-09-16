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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Самсунспор
Галатасарай - Самсунспор: обзор матча 16 сентября 2023
Галатасарай
16.09.2023, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Самсунспор
7'
К. Актюркоглу
29'
К. Актюркоглу
42'
А. Бартакжи
67'
М. Икарди
46'
Л. Димата
61'
К. Хольс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Самсунспор
90'
+1
Желтая карточка
М. Бола
Замена
К. Айхан
️️️️
Л. Торрейра
86'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
К. Актюркоглу
86'
83'
Замена
Э. Кара
️️️️
Ф. Тайт
83'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
К. Шиндлер
83'
Замена
Нану
️️️️
Э. Килинк
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
К. Демирбай
75'
71'
Замена
G. Laura
️️️️
М. Фофана
ГОЛ! 4:2!
М. Икарди
Пас отдал
Х. Зиеш
67'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Д. Мертенс
62'
61'
ГОЛ! 3:2!
К. Хольс
50'
Желтая карточка
Ф. Тайт
46'
ГОЛ! 3:1!
Л. Димата
Пас отдал
Ф. Тайт
46'
Замена
O. Çelik
️️️️
С. Айдогду
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Тете
46'
Желтая карточка
В. Нельссон
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
А. Бартакжи
Пас отдал
К. Актюркоглу
42'
ГОЛ! 2:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Д. Мертенс
29'
13'
Желтая карточка
Y. Emre Çift
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
5
Alim Öztürk
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
14
Нану
ПЗ
27
Gaëtan Laura
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Анхелиньо
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
26
Демирбай
7
Актюркоглу
11
Тете
9
Икарди
10
Мертенс
3-2-1-1-3
1
Кочук
22
55
ван Дронгелен
7
Фофана
19
Шиндлер
16
Бола
8
Айдогду
29
Тайт
19
Хольс
11
Килинк
11
Димата
34
Торрейра
23
Айхан
23
Айхан
34
Торрейра
26
Демирбай
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
26
Демирбай
10
Мертенс
53
Йилмаз
53
Йилмаз
10
Мертенс
11
Тете
22
Зиеш
22
Зиеш
11
Тете
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
7
Актюркоглу
11
Килинк
14
Нану
14
Нану
11
Килинк
7
Фофана
27
27
7
Фофана
19
Шиндлер
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
19
Шиндлер
29
Тайт
9
Кара
9
Кара
29
Тайт
8
Айдогду
88
88
8
Айдогду
Остались в запасе
Галатасарай
Самсунспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
37
Любомир Шатка
ВР
5
Alim Öztürk
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
37
Любомир Шатка
ВР
5
Alim Öztürk
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Статистика матча Галатасарай - Самсунспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
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