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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Самсунспор
Галатасарай - Самсунспор: обзор матча 18 сентября 2011
Галатасарай
18.09.2011, воскресенье, 21:00
Турция. Супер-Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Самсунспор
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Галатасарай - Самсунспор
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0
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0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Самсунспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
0 : 3
10.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
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