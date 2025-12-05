Введите ваш ник на сайте
«Ростов» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

05 декабря 2025 9:00
Ростов - Рубин
06 дек. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

На «Ростов Арене» пройдeт важная игра для обеих команд: «Ростов» находится ближе к зоне стыков и нуждается в очках, а «Рубин» сохраняет позицию в верхней половине таблицы и пытается удержаться в гонке за еврокубки. Матч обещает быть напряжeнным, потому что оба коллектива сейчас испытывают проблемы в атаке и не отличаются результативностью.

«Ростов»

После 17 туров команда идeт 11-й, набрав 18 очков. Пропуски стали хронической проблемой – 7 пропущенных голов в 5 последних матчах. Забивает «Ростов» тоже мало: лишь 5 голов за тот же период. В прошлом туре дома был проигрыш «Локомотиву» 1:3, что подчеркнуло нестабильность в обороне. Тимур Сулейманов остаeтся лучшим бомбардиром, но ему сложно в одиночку вытягивать атаки.

«Рубин»

Казанцы выше в таблице – 7-е место и 23 очка. При этом результативность – слабое звено: всего 1 забитый мяч за 5 последних туров. Команду фактически держит над водой надeжная оборона: всего 1 пропущенный гол за 5 матчей. Мирлинд Даку продолжает оставаться главным источником угроз впереди, но поддержка атаки минимальна.

Факты о командах

«Ростов»

  • В последних 5 матчах: 1.00 забитого и 1.40 пропущенного гола в среднем
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 домашних матчей против «Рубина»

«Рубин»

  • В 5 последних матчах: 0.20 забитого и 0.20 пропущенного гола в среднем
  • Не выигрывает в гостях 11 матчей подряд в чемпионате
  • В 5 последних играх среди всех турниров – 1 забитый мяч

Личные встречи
36% (17)
28% (13)
36% (17)
53
Забитых мячей
52
1.13
В среднем за матч
1.11
5:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
2 : 0
06.12.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1 : 0
17.08.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1 : 0
11.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 1
09.08.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
3 : 1
11.05.2024
Ростов
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 1
20.09.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
3 : 0
12.08.2023
Рубин
Россия. Кубок, 1 тур
Ростов
1 : 0
26.07.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1 : 2
14.03.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
5 : 1
07.11.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0 : 1
10.04.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0 : 2
22.11.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
16.07.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2 : 1
25.08.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
0 : 2
16.03.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1 : 1
31.08.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1 : 1
21.04.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 1
15.10.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
4 : 2
14.05.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
18.11.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1 : 0
04.12.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0 : 3
10.08.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
2 : 0
21.03.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1 : 2
13.09.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Рубин
1 : 2
30.03.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
03.11.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
1 : 1
14.04.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0 : 4
30.09.2012
Рубин
Россия. Кубок, 1/2 финала
Рубин
2 : 0
11.04.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
1 : 1
28.10.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
1 : 3
18.06.2011
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
2 : 1
16.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0 : 2
10.05.2010
Рубин
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 2
25.10.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
13.06.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
1 : 1
19.08.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
0 : 0
29.04.2007
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Рубин
0 : 1
07.03.2007
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
3 : 1
04.03.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
2 : 1
20.08.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
2 : 1
19.03.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0 : 1
27.08.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1 : 1
23.04.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
1 : 0
08.11.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 1
27.03.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 1
26.07.2003
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
5 : 0
19.06.2003
Ростов
Показать все

Прогноз на матч

Футбол ожидается напряжeнный, с минимумом риска и максимумом борьбы в центре поля. В атаке обе команды испытывают явные сложности – «Ростов» зависим от отдельных эпизодов, «Рубин» почти не создаeт моментов. При этом у гостей более надeжная оборона, но их гостевая статистика критически плоха.

Логичный сценарий – закрытый матч с малым количеством моментов у обоих ворот. Вероятность большого тотала выглядит низкой, а результат может решить один точный удар или стандарт.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55
  • Ничья – коэффициент 3.10

1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига
