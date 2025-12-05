На «Ростов Арене» пройдeт важная игра для обеих команд: «Ростов» находится ближе к зоне стыков и нуждается в очках, а «Рубин» сохраняет позицию в верхней половине таблицы и пытается удержаться в гонке за еврокубки. Матч обещает быть напряжeнным, потому что оба коллектива сейчас испытывают проблемы в атаке и не отличаются результативностью.

«Ростов»

После 17 туров команда идeт 11-й, набрав 18 очков. Пропуски стали хронической проблемой – 7 пропущенных голов в 5 последних матчах. Забивает «Ростов» тоже мало: лишь 5 голов за тот же период. В прошлом туре дома был проигрыш «Локомотиву» 1:3, что подчеркнуло нестабильность в обороне. Тимур Сулейманов остаeтся лучшим бомбардиром, но ему сложно в одиночку вытягивать атаки.

«Рубин»

Казанцы выше в таблице – 7-е место и 23 очка. При этом результативность – слабое звено: всего 1 забитый мяч за 5 последних туров. Команду фактически держит над водой надeжная оборона: всего 1 пропущенный гол за 5 матчей. Мирлинд Даку продолжает оставаться главным источником угроз впереди, но поддержка атаки минимальна.

Факты о командах

«Ростов»

В последних 5 матчах: 1.00 забитого и 1.40 пропущенного гола в среднем

Пропускает в 3 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 домашних матчей против «Рубина»

«Рубин»

В 5 последних матчах: 0.20 забитого и 0.20 пропущенного гола в среднем

Не выигрывает в гостях 11 матчей подряд в чемпионате

В 5 последних играх среди всех турниров – 1 забитый мяч

Прогноз на матч

Футбол ожидается напряжeнный, с минимумом риска и максимумом борьбы в центре поля. В атаке обе команды испытывают явные сложности – «Ростов» зависим от отдельных эпизодов, «Рубин» почти не создаeт моментов. При этом у гостей более надeжная оборона, но их гостевая статистика критически плоха.

Логичный сценарий – закрытый матч с малым количеством моментов у обоих ворот. Вероятность большого тотала выглядит низкой, а результат может решить один точный удар или стандарт.

Рекомендованные ставки