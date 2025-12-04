5 декабря на «Пьер Моруа» состоится центральный матч 15 тура, в котором «Лилль» примет «Марсель». Оба клуба находятся в борьбе за пьедестал, и очная встреча способна серьезно повлиять на их позиции в верхней части таблицы. «Лилль» уверенно выглядит в последних турах, а «Марсель» обладает лучшей атакой лиги.

«Лилль»

Коллектив набрал 26 очков в 14 турах и уверенно держится в зоне еврокубков. В предыдущей игре «Лилль» взял важные три очка в дуэли с «Гавром» (1:0), продлив серию домашних успехов. В пяти последних матчах команда забила 9 голов и пропустила лишь 5. Хамза Игаман остаeтся главным оружием в атаке – уже 9 голов за сезон. «Лилль» умеет навязывать игру сопернику, используя быстрый переход из обороны в атакующие зоны.

«Марсель»

Команда набрала 29 очков и идeт третьей. «Марсель» – самая результативная команда турнира: 35 голов за 14 матчей. В атаке блистает Мэйсон Гринвуд, который стал мотором атакующих действий – 11 голов за сезон. В последних встречах клуб уверенно расправился с «Ниццей» (5:1) и провел яркую игру в Лиге чемпионов против «Ньюкасла» (2:1). Главная сила – высокий темп и агрессивное давление на чужой половине.

Факты о командах

«Лилль»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено за 5 игр

Не проигрывает «Марселю» в 6 последних очных матчах

Забивает в 4 последних матчах против соперника

«Марсель»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 2.40 забито и 1.00 пропущено за 5 игр

Обязательно забивает в 11 матчах подряд

Забивает в 4 последних играх против «Лилля»

Прогноз на матч «Лилль» – «Марсель»

Команды подходят к игре с хорошим настроением и достойной формой. «Марсель» выглядит ярче в атаке и способен создавать множество моментов даже против плотной обороны. «Лилль» силeн дома и редко теряет очки на своeм поле, однако его пропускная статистика против сильных соперников вызывает вопросы. Ожидается открытая встреча с высокой интенсивностью, где обе команды должны найти свои моменты для гола. Наиболее логичным вариантом кажется ставка на обмен забитыми при небольшом уклоне в пользу «Марселя».

Рекомендованные ставки: