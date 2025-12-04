Введите ваш ник на сайте
«Лилль» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 5 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

04 декабря 2025 9:09
Лилль - Марсель
05 дек. 2025, пятница 23:00 | Франция. Лига 1, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

5 декабря на «Пьер Моруа» состоится центральный матч 15 тура, в котором «Лилль» примет «Марсель». Оба клуба находятся в борьбе за пьедестал, и очная встреча способна серьезно повлиять на их позиции в верхней части таблицы. «Лилль» уверенно выглядит в последних турах, а «Марсель» обладает лучшей атакой лиги.

«Лилль»

Коллектив набрал 26 очков в 14 турах и уверенно держится в зоне еврокубков. В предыдущей игре «Лилль» взял важные три очка в дуэли с «Гавром» (1:0), продлив серию домашних успехов. В пяти последних матчах команда забила 9 голов и пропустила лишь 5. Хамза Игаман остаeтся главным оружием в атаке – уже 9 голов за сезон. «Лилль» умеет навязывать игру сопернику, используя быстрый переход из обороны в атакующие зоны.

«Марсель»

Команда набрала 29 очков и идeт третьей. «Марсель» – самая результативная команда турнира: 35 голов за 14 матчей. В атаке блистает Мэйсон Гринвуд, который стал мотором атакующих действий – 11 голов за сезон. В последних встречах клуб уверенно расправился с «Ниццей» (5:1) и провел яркую игру в Лиге чемпионов против «Ньюкасла» (2:1). Главная сила – высокий темп и агрессивное давление на чужой половине.

Факты о командах

«Лилль»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает «Марселю» в 6 последних очных матчах
  • Забивает в 4 последних матчах против соперника

«Марсель»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито и 1.00 пропущено за 5 игр
  • Обязательно забивает в 11 матчах подряд
  • Забивает в 4 последних играх против «Лилля»

Личные встречи
30% (12)
30% (12)
40% (16)
49
Забитых мячей
56
1.23
В среднем за матч
1.4
3:1
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1 : 0
05.12.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1 : 1
04.05.2025
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Марсель
1 : 1
14.01.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
1 : 1
14.12.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
3 : 1
05.04.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 0
04.11.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
2 : 1
20.05.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
2 : 1
10.09.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
1 : 1
16.01.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
2 : 0
03.10.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2 : 0
03.03.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1 : 1
20.09.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 2
16.02.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
2 : 1
02.11.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1 : 2
25.01.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
3 : 0
30.09.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
5 : 1
21.04.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
29.10.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
17.03.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2 : 0
18.12.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
1 : 1
29.01.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 2
25.10.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0 : 4
16.05.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
2 : 1
21.12.2014
Лилль
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
0 : 0
20.04.2014
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 0
03.12.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
0 : 0
14.04.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
1 : 0
25.11.2012
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
2 : 0
15.01.2012
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
3 : 2
28.08.2011
Марсель
Суперкубок Франции, Финал
Марсель
5 : 4
27.07.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
1 : 2
06.03.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
1 : 3
24.10.2010
Марсель
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
3 : 2
08.05.2010
Марсель
Кубок Французской Лиги, 1/4 финала
Марсель
2 : 1
27.01.2010
Лилль
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
1 : 0
16.08.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1 : 2
26.04.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2 : 2
23.11.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
1 : 3
20.04.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
01.12.2007
Марсель
Показать все

Прогноз на матч «Лилль» – «Марсель»

Команды подходят к игре с хорошим настроением и достойной формой. «Марсель» выглядит ярче в атаке и способен создавать множество моментов даже против плотной обороны. «Лилль» силeн дома и редко теряет очки на своeм поле, однако его пропускная статистика против сильных соперников вызывает вопросы. Ожидается открытая встреча с высокой интенсивностью, где обе команды должны найти свои моменты для гола. Наиболее логичным вариантом кажется ставка на обмен забитыми при небольшом уклоне в пользу «Марселя».

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Марсель Лилль
