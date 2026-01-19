Матч 7 тура Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Брюгге» пройдет 20 января и станет противостоянием команд, которые уже потеряли реальные шансы на выход в плей-офф, но продолжают борьбу за престиж и очки в таблице. Оба клуба испытывают серьезные проблемы в еврокубке, регулярно допуская ошибки в обороне, что делает предстоящую встречу потенциально результативной и открытой.

«Кайрат»

Алматинский клуб проводит сложный розыгрыш Лиги чемпионов. После шести туров команда набрала лишь одно очко и располагается на последнем месте. «Кайрат» проиграл три матча подряд в турнире, во всех этих встречах пропуская минимум один мяч. При этом атакующий потенциал команды ограничен: в пяти последних матчах во всех турнирах «Кайрат» забил всего четыре гола, в среднем 0.80 за игру. Даже при неплохой организации команда часто уступает в классе соперникам, что сказывается на результате. Лучший бомбардир Дастан Сатпаев остается ключевой фигурой, но без стабильной поддержки партнеров его вклад ограничен.

«Брюгге»

Бельгийский клуб также далек от оптимальных кондиций в Лиге чемпионов. «Брюгге» не побеждает в турнире уже пять матчей подряд и пропускает в каждом из них. При этом команда выглядит значительно активнее в атаке: 11 забитых мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч говорят о высоком темпе и нацеленности на ворота соперника. Однако оборона регулярно дает сбои – «Брюгге» пропускает в среднем 2.20 мяча за игру и не сохраняет ворота сухими уже 11 матчей подряд во всех турнирах.

Факты о командах

«Кайрат»

Проигрывает 3 последних матча в Лиге чемпионов

Не выигрывает в 6 последних матчах

В среднем 0.80 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Брюгге»

Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов

Пропускает в 11 матчах подряд

Забивает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Кайрат» – «Брюгге»

Обе команды подходят к матчу с серьезными проблемами в обороне, но при этом «Брюгге» выглядит заметно сильнее в атаке и регулярно создает моменты даже против более статусных соперников. «Кайрат» в домашних матчах старается играть компактнее, однако разница в классе и текущей форме может сказаться по ходу встречи. С учетом статистики пропущенных мячей и атакующего стиля гостей матч имеет все шансы получиться результативным.

