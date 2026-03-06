Введите ваш ник на сайте
«Аль-Наср» – «Неом»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.72

06 марта 2026 9:32
Аль-Наср - Неом
07 мар. 2026, суббота 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Аль-Наср» с форой (-1.5)
Сделать ставку

7 марта в 25 туре чемпионата Саудовской Аравии лидер турнира «Аль-Наср» примет «Неом». Хозяева уверенно идут на первом месте и демонстрируют впечатляющую серию побед, тогда как гости располагаются в середине таблицы и стараются закрепиться в зоне спокойного существования без угрозы вылета.

«Аль-Наср»

После 24 туров «Аль-Наср» занимает первое место с 61 очком. Команда выиграла 20 матчей и имеет лучшую разницу мячей в чемпионате. Атака клуба остается самой результативной – 65 голов за 24 тура.

Команда находится в отличной форме: серия побед достигла 10 матчей подряд. В последних пяти играх «Аль-Наср» забил 15 мячей и пропустил всего один. Главной звездой атаки остается Криштиану Роналду, на счету которого 22 гола в 26 матчах.

Также впечатляет оборона – команда не пропускает в 9 из 11 последних матчей.

«Неом»

«Неом» после 24 туров занимает 8 место и имеет 32 очка. Команда выступает достаточно стабильно, однако ее показатели в атаке значительно скромнее, чем у соперника.

Лучший бомбардир Александр Ляказетт забил 11 голов в 25 матчах. В последних пяти играх «Неом» забил 4 мяча и пропустил столько же. Команда играет достаточно организованно, но против лидеров чемпионата ей часто не хватает класса.

Факты о командах

«Аль-Наср»

  • Лидер чемпионата после 24 туров
  • Побеждает в 10 последних матчах
  • Забивает в 29 матчах подряд
  • Забил больше всех голов в лиге – 65
  • В среднем забивает 3.00 гола за игру (последние 5 матчей)

«Неом»

  • Занимает 8 место в чемпионате
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем забивает 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем пропускает 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Неом»

Разница в классе между командами заметна. «Аль-Наср» демонстрирует лучшую атаку в чемпионате и находится в отличной форме. Команда регулярно выигрывает с комфортным преимуществом и уверенно контролирует игру.

«Неом» способен навязать борьбу на отдельных отрезках, однако против атакующей мощи лидера чемпионата это может оказаться недостаточным. С учетом статистики последних матчей и результативности хозяев можно ожидать уверенной победы «Аль-Насра».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Наср» с форой (-1.5) – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Аль-Наср» больше 2.5

1.72
Победа «Аль-Наср» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Наср
18+
  • Читайте нас: 