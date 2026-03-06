Введите ваш ник на сайте
«Осер» – «Страсбур»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.75

06 марта 2026 9:35
Осер - Страсбур
07 мар. 2026, суббота 21:00 | Франция. Лига 1, 25 тур
7 марта в 25 туре чемпионата Франции «Осер» примет «Страсбур». Хозяева находятся рядом с зоной вылета и остро нуждаются в очках, тогда как гости продолжают борьбу за места в верхней половине таблицы. По текущей форме «Страсбур» выглядит более стабильной командой, однако «Осер» на своем поле способен навязать борьбу.

«Осер»

После 24 туров «Осер» занимает 16 место с 18 очками. Команда пытается держаться вне зоны вылета, но стабильности ей пока не хватает. В последних пяти матчах «Осер» забил 5 мячей и пропустил 6.

Лучший бомбардир команды Лассине Синайоко имеет 6 голов в 23 матчах. В атаке «Осер» действует достаточно осторожно, а большинство матчей проходит в плотной борьбе с небольшим количеством моментов.

«Страсбур»

«Страсбур» располагается на 8 месте и имеет 35 очков после 24 туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах чемпионата и регулярно забивает – серия голов в Лиге 1 достигла восьми матчей подряд.

Главным лидером атаки является Хоакин Паничелли, на счету которого 17 голов в 32 матчах. При этом оборона гостей также не выглядит безупречно: «Страсбур» пропускает уже девять матчей подряд.

Факты о командах

«Осер»

  • Не выигрывает в 5 последних домашних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Борется за сохранение места в Лиге 1

«Страсбур»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Побеждает «Осер» в 4 последних очных матчах

Прогноз на матч «Осер» – «Страсбур»

«Страсбур» выглядит фаворитом благодаря более стабильной игре и высокой результативности в последних матчах. Команда регулярно создает моменты и стабильно забивает, тогда как «Осер» чаще играет осторожно и старается прежде всего не допустить ошибок.

С учетом формы гостей и статистики личных встреч логично ожидать, что «Страсбур» сможет как минимум не проиграть. При этом оборона обеих команд допускает ошибки, поэтому вероятность голов с обеих сторон также остается высокой.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • «Страсбур» не проиграет (X2)

Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Страсбур Осер
