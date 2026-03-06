Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттифак» – «Аль-Шабаб»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.55

06 марта 2026 9:25
Аль-Иттифак - Аль-Шабаб
07 мар. 2026, суббота 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
1.55
Обе команды забьют
7 марта в рамках 25 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» примет «Аль-Шабаб». Команды находятся в середине таблицы, но подходят к игре в разных состояниях. Хозяева переживают нестабильный период, тогда как гости проводят очень результативный отрезок, регулярно участвуя в матчах с большим количеством голов.

«Аль-Иттифак»

После 24 туров «Аль-Иттифак» занимает 7 место и набрал 38 очков. Команда имеет достаточно сильную линию атаки, где лидером остается Джорджиньо Вейналдум – на его счету 13 голов в 24 матчах.

Однако в последних турах у команды появились серьезные проблемы в обороне. В пяти последних матчах «Аль-Иттифак» пропустил 12 мячей, а серия матчей с пропущенными голами достигла четырех игр подряд. При этом атака команды продолжает регулярно создавать моменты – 7 голов за последние пять матчей.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» занимает 13 место с 25 очками после 24 туров. Команда играет крайне результативно: в последних пяти матчах она забила 24 мяча и пропустила 12.

Главной звездой команды остается Янник Феррейра Карраско, который забил 16 голов в 25 матчах. Команда активно играет в атаке и часто раскрывается, что приводит к матчам с большим количеством моментов у обеих сторон.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

  • Занимает 7 место после 24 туров
  • Пропускает в 4 последних матчах чемпионата
  • В последних пяти матчах: 7 забитых и 12 пропущенных
  • Лидер атаки – Джорджиньо Вейналдум (13 голов)

«Аль-Шабаб»

  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В последних пяти играх: 24 забитых и 12 пропущенных
  • Лучший бомбардир – Янник Феррейра Карраско (16 голов)

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Шабаб»

Обе команды сейчас играют достаточно открыто и часто допускают ошибки в обороне. «Аль-Иттифак» имеет преимущество домашнего поля и более стабильное положение в таблице, однако текущая форма «Аль-Шабаба» в атаке делает гостей очень опасным соперником.

С учетом статистики последних матчей можно ожидать результативную игру с большим количеством моментов. Обе команды регулярно забивают и при этом часто пропускают, что делает сценарий открытого матча наиболее вероятным.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5

1.55
Обе команды забьют
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Иттифак
  • Читайте нас: 