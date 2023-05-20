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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Марсель
Лилль - Марсель: обзор матча 20 мая 2023
Лилль
20.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
49'
Д. Дэвид (П)
72'
Ж. Бамба
29'
Ж. Клосс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Марсель
Желтая карточка
М. Байо
85'
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
81'
Замена
А. Унас
️️️️
Ж. Мартен
81'
Желтая карточка
Ж. Бамба
73'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бамба
Пас отдал
Р. Кабелла
72'
71'
Замена
Витинья
️️️️
И. Каборе
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Балеба
68'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
А. Гомеш
67'
Желтая карточка
Б. Андре
57'
55'
Желтая карточка
В. Ронжье
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дэвид
49'
37'
Желтая карточка
Л. Балерди
29'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Клосс
Пас отдал
Р. Малиновский
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Исмаили
26'
19'
Замена
И. Каборе
️️️️
С. Жиго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
38
Симон Раме
ПЗ
33
Абдулайе Усман
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
29
Amine Messoussa
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
3-4-1-2
30
Шевалье
31
Исмаили
15
Йоро
18
Диаките
20
Балеба
8
Мартен
20
Гомеш
21
Андре
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
3-2-2-2-1
13
Лопес
99
Мбемба
26
Балерди
2
Жиго
92
Клосс
23
Колашинац
21
Ронжье
17
Верету
7
Ундер
17
Малиновский
4
Санчес
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
20
Балеба
7
Гомес
7
Гомес
20
Балеба
20
Гомеш
5
Кабелла
5
Кабелла
20
Гомеш
8
Мартен
96
Унас
96
Унас
8
Мартен
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
2
Жиго
12
Каборе
12
Каборе
2
Жиго
Каборе
9
Витинья
9
Витинья
Каборе
Остались в запасе
Лилль
Марсель
56
Бенуа Костиль
ВР
38
Симон Раме
ПЗ
33
Абдулайе Усман
ОП
29
Amine Messoussa
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
38
Симон Раме
ПЗ
33
Абдулайе Усман
ОП
29
Amine Messoussa
ЦФ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Лилль - Марсель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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