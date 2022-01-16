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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 16 января 2022
Марсель
16.01.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
75'
Д. Ундер
15'
С. Ботман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Лилль
90'
+2
Замена
Шека
️️️️
Р. Саншеш
86'
Желтая карточка
И. Лихаджи
84'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Ж. Бамба
Замена
А. Арит
️️️️
А. Милик
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Д. Пайет
75'
72'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
В. Ронжье
️️️️
Д. Чалета-Цар
68'
55'
Желтая карточка
З. Челик
55'
Желтая карточка
И. Грбич
32'
Вторая желтая
Б. Андре
30'
Желтая карточка
Б. Андре
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Ботман
Пас отдал
Р. Саншеш
Желтая карточка
М. Гендузи
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
31
Уго Бертелли
АП
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-1-2-2-1
13
Лопес
14
Перес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Лирола
8
Камара
8
Жерсон
6
Гендузи
10
Пайет
7
Ундер
30
Милик
4-1-2-1-2
13
Грбич
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
24
Онана
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
17
Йылмаз
15
Дэвид
15
Чалета-Цар
21
Ронжье
21
Ронжье
15
Чалета-Цар
30
Милик
77
Арит
77
Арит
30
Милик
17
Йылмаз
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
17
Йылмаз
8
Саншеш
8
Шека
8
Шека
8
Саншеш
19
Бамба
80
Лихаджи
80
Лихаджи
19
Бамба
Остались в запасе
Марсель
Лилль
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
31
Уго Бертелли
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
31
Уго Бертелли
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Марсель - Лилль
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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