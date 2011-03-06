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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 06 марта 2011
Марсель
06.03.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
61'
Л. Реми
11'
Э. Азар
90'
П. Фро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лилль
ГОЛ! 1:2!
П. Фро
Замена
П. Фро
️️️️
М. Сов
Желтая карточка
С. Диавара
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Жервиньо
Замена
Ж. Айю
️️️️
Брандао
ГОЛ! 1:1!
Л. Реми
Замена
Б. Шейру
️️️️
Э. Сиссе
Замена
Эмерсон
️️️️
Ф. Берья
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Л. Гонсалес
Желтая карточка
М. Дебюши
Желтая карточка
А. Айю
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ОП
77
Шарль Каборе
ЦП
27
Лучо Гонсалес
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
17
Мусса Сов
ЛФ
10
Эден Азар
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
5
Хайнце
25
Мбиа
20
Диавара
16
Фанни
22
Сиссе
77
Каборе
24
Айю
27
Гонсалес
11
Брандао
14
Реми
4-3-1-2
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
15
Бальмон
24
Мавуба
29
Кабай
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
22
Сиссе
8
Шейру
8
Шейру
22
Сиссе
27
Гонсалес
10
Жиньяк
10
Жиньяк
27
Гонсалес
11
Брандао
10
Айю
10
Айю
11
Брандао
18
Берья
19
Эмерсон
19
Эмерсон
18
Берья
17
Сов
11
Фро
11
Фро
17
Сов
27
Жервиньо
9
Де Мело
9
Де Мело
27
Жервиньо
Остались в запасе
Марсель
Лилль
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Марсель - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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