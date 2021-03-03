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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Марсель
Лилль - Марсель: обзор матча 03 марта 2021
Лилль
03.03.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
90'
Д. Дэвид
90+3'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Марсель
ГОЛ! 2:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Н. Иконе
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
90'
87'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Д. Пайет
Замена
Л. Араухо
️️️️
Т. Веа
75'
Замена
Шека
️️️️
Р. Саншеш
73'
62'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ф. Товен
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Ю. Языджи
58'
46'
Замена
С. Хауи
️️️️
О. Нтчам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
97
Языджи
93
Иконе
15
Дэвид
22
Веа
4-2-1-2-1
30
Манданда
14
Лирола
15
Чалета-Цар
26
Балерди
5
Нагатомо
18
Гуйе
8
Камара
10
Нтчам
10
Товен
10
Пайет
30
Милик
97
Языджи
19
Бамба
19
Бамба
97
Языджи
8
Саншеш
8
Шека
8
Шека
8
Саншеш
22
Веа
7
Араухо
7
Араухо
22
Веа
10
Нтчам
10
Хауи
10
Хауи
10
Нтчам
10
Пайет
9
Бенедетто
9
Бенедетто
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
98
Жермен
10
Товен
Остались в запасе
Лилль
Марсель
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
5
Лука Перрен
ЦЗ
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Лилль - Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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