19 января в рамках 21 тура Серии А «Кремонезе» примет «Верону». Матч имеет важное значение для обеих команд, которые находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Оба коллектива подходят к игре в затяжных сериях без побед и с заметными проблемами в обороне, что делает встречу напряженной и непредсказуемой.

«Кремонезе»

«Кремонезе» переживает сложный отрезок сезона. Команда не выигрывает уже шесть туров подряд и в последних пяти матчах забила всего два мяча. Разгромное поражение от «Ювентуса» лишь подчеркнуло проблемы в защите, где в среднем пропускается по два гола за игру. При этом дома «Кремонезе» старается действовать более осторожно, делая ставку на плотную оборону и минимизацию рисков, что часто приводит к низкой результативности.

«Верона»

«Верона» замыкает турнирную таблицу и также находится в кризисе. Команда не побеждает в пяти последних матчах и пропускает уже девять туров подряд. В последних пяти играх «Верона» позволила соперникам забить 12 мячей, что говорит о серьезных системных проблемах в обороне. При этом в атаке команда старается использовать редкие шансы, но средняя результативность остается низкой.

Факты о командах

«Кремонезе»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Не забивает в 5 из 7 последних встреч

«Верона»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем 0.80 забитых и 2.40 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)

Находится на 20 месте в таблице

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Верона»

Обе команды испытывают серьезные трудности в атаке и находятся под давлением турнирной ситуации. Вероятно, матч пройдет в осторожном ключе, с акцентом на борьбу и минимальное количество опасных моментов. Ошибка одной из сторон может стать решающей, поэтому высокая результативность выглядит маловероятной.

Рекомендованные ставки