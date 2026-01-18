19 января в рамках 21 тура Серии А «Кремонезе» примет «Верону». Матч имеет важное значение для обеих команд, которые находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Оба коллектива подходят к игре в затяжных сериях без побед и с заметными проблемами в обороне, что делает встречу напряженной и непредсказуемой.
«Кремонезе»
«Кремонезе» переживает сложный отрезок сезона. Команда не выигрывает уже шесть туров подряд и в последних пяти матчах забила всего два мяча. Разгромное поражение от «Ювентуса» лишь подчеркнуло проблемы в защите, где в среднем пропускается по два гола за игру. При этом дома «Кремонезе» старается действовать более осторожно, делая ставку на плотную оборону и минимизацию рисков, что часто приводит к низкой результативности.
«Верона»
«Верона» замыкает турнирную таблицу и также находится в кризисе. Команда не побеждает в пяти последних матчах и пропускает уже девять туров подряд. В последних пяти играх «Верона» позволила соперникам забить 12 мячей, что говорит о серьезных системных проблемах в обороне. При этом в атаке команда старается использовать редкие шансы, но средняя результативность остается низкой.
Факты о командах
«Кремонезе»
- Не выигрывает в 6 последних матчах
- Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
- Не забивает в 5 из 7 последних встреч
«Верона»
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в 9 матчах подряд
- В среднем 0.80 забитых и 2.40 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)
- Находится на 20 месте в таблице
Прогноз на матч «Кремонезе» – «Верона»
Обе команды испытывают серьезные трудности в атаке и находятся под давлением турнирной ситуации. Вероятно, матч пройдет в осторожном ключе, с акцентом на борьбу и минимальное количество опасных моментов. Ошибка одной из сторон может стать решающей, поэтому высокая результативность выглядит маловероятной.
Рекомендованные ставки
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.57
- Ничья – коэффициент 3.20