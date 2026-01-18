Введите ваш ник на сайте
«Кремонезе» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 19 января 2026 с коэффициентом 1.57

18 января 2026 9:33
Кремонезе - Верона
19 янв. 2026, понедельник 20:30 | Италия. Серия А, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

19 января в рамках 21 тура Серии А «Кремонезе» примет «Верону». Матч имеет важное значение для обеих команд, которые находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Оба коллектива подходят к игре в затяжных сериях без побед и с заметными проблемами в обороне, что делает встречу напряженной и непредсказуемой.

«Кремонезе»

«Кремонезе» переживает сложный отрезок сезона. Команда не выигрывает уже шесть туров подряд и в последних пяти матчах забила всего два мяча. Разгромное поражение от «Ювентуса» лишь подчеркнуло проблемы в защите, где в среднем пропускается по два гола за игру. При этом дома «Кремонезе» старается действовать более осторожно, делая ставку на плотную оборону и минимизацию рисков, что часто приводит к низкой результативности.

«Верона»

«Верона» замыкает турнирную таблицу и также находится в кризисе. Команда не побеждает в пяти последних матчах и пропускает уже девять туров подряд. В последних пяти играх «Верона» позволила соперникам забить 12 мячей, что говорит о серьезных системных проблемах в обороне. При этом в атаке команда старается использовать редкие шансы, но средняя результативность остается низкой.

Факты о командах

«Кремонезе»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Не забивает в 5 из 7 последних встреч

«Верона»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем 0.80 забитых и 2.40 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)
  • Находится на 20 месте в таблице

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Верона»

Обе команды испытывают серьезные трудности в атаке и находятся под давлением турнирной ситуации. Вероятно, матч пройдет в осторожном ключе, с акцентом на борьбу и минимальное количество опасных моментов. Ошибка одной из сторон может стать решающей, поэтому высокая результативность выглядит маловероятной.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.57
  • Ничья – коэффициент 3.20

1.57
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Верона Кремонезе
18+
  • Читайте нас: 