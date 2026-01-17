Введите ваш ник на сайте
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.72

17 января 2026 8:03
Вулверхэмптон - Ньюкасл
18 янв. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

18 января в 22 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет «Ньюкасл». Хозяева замыкают таблицу, но в последнее время заметно прибавили и регулярно забивают, тогда как гости ведут борьбу за еврокубки и подходят к матчу на серии побед. Предстоящая встреча обещает быть результативной, учитывая статистику обеих команд в атаке и нестабильность обороны.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 20 место и набрал всего 7 очков после 21 тура, однако команда не проигрывает в трех последних матчах АПЛ. Важно отметить, что в четырех турах подряд «волки» обязательно забивают, а за последние пять игр отличились 12 раз. При этом оборона остается уязвимой: команда пропускает в 17 из 19 последних матчей чемпионата. В среднем в последних пяти встречах «Вулверхэмптон» забивает 2.40 гола, что является неожиданно высоким показателем для аутсайдера.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» идет шестым и набрал 32 очка. Команда одержала три победы подряд в АПЛ и стабильно забивает – в последних трех матчах чемпионата минимум один мяч. В пяти последних играх «Ньюкасл» забил 12 голов, но при этом пропустил 9, что говорит о проблемах в защите. История личных встреч также на стороне гостей: «Ньюкасл» побеждает в четырех последних очных матчах, забивая «Вулверхэмптону» в 17 встречах подряд.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 17 из 19 последних матчей
  • Не проигрывает в 3 последних турах АПЛ

«Ньюкасл»

  • Побеждает в 3 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 17 очных матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Личные встречи
14% (3)
41% (9)
45% (10)
21
Забитых мячей
34
0.95
В среднем за матч
1.55
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл
1 : 0
13.09.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
3 : 0
15.01.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
15.09.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
3 : 0
02.03.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
28.10.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
2 : 1
12.03.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
28.08.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл
1 : 0
08.04.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
02.10.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл
1 : 1
27.02.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
25.10.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
11.01.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ньюкасл
1 : 1
27.10.2019
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
11.02.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
1 : 2
09.12.2018
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
11.02.2017
Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Ньюкасл
2 : 0
20.09.2016
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ньюкасл
0 : 2
17.09.2016
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл
2 : 2
25.02.2012
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
01.10.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл
4 : 1
02.04.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
28.08.2010
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»

С учетом текущей формы обеих команд стоит ожидать открытого футбола. «Вулверхэмптон» активно действует впереди, но регулярно ошибается в обороне, а «Ньюкасл» стабильно реализует свои моменты, хотя и редко играет на ноль. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на голы, а также успех гостей с учетом их превосходства в классе и очных встречах.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.72
  • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.80

1.72
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Вулверхэмптон
Другие прогнозы
18.01.2026
14:30
1.50
Италия. Серия А, 21 тур
Парма - Дженоа
Тотал меньше 2.5 голов
18.01.2026
14:30
1.65
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша - Антальяспор
Тотал меньше 2.5
18.01.2026
16:00
1.70
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе - Валенсия
«Валенсия» забьет
18.01.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон - Ньюкасл
Тотал больше 2.5 голов
18.01.2026
17:00
2.20
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья - Фиорентина
Победа «Болоньи»
18.01.2026
17:00
1.70
Турция. Суперлига, 18 тур
Генчлербирлиги - Самсунспор
Тотал больше 2.5
  • Читайте нас: 