18 января в 22 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет «Ньюкасл». Хозяева замыкают таблицу, но в последнее время заметно прибавили и регулярно забивают, тогда как гости ведут борьбу за еврокубки и подходят к матчу на серии побед. Предстоящая встреча обещает быть результативной, учитывая статистику обеих команд в атаке и нестабильность обороны.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 20 место и набрал всего 7 очков после 21 тура, однако команда не проигрывает в трех последних матчах АПЛ. Важно отметить, что в четырех турах подряд «волки» обязательно забивают, а за последние пять игр отличились 12 раз. При этом оборона остается уязвимой: команда пропускает в 17 из 19 последних матчей чемпионата. В среднем в последних пяти встречах «Вулверхэмптон» забивает 2.40 гола, что является неожиданно высоким показателем для аутсайдера.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» идет шестым и набрал 32 очка. Команда одержала три победы подряд в АПЛ и стабильно забивает – в последних трех матчах чемпионата минимум один мяч. В пяти последних играх «Ньюкасл» забил 12 голов, но при этом пропустил 9, что говорит о проблемах в защите. История личных встреч также на стороне гостей: «Ньюкасл» побеждает в четырех последних очных матчах, забивая «Вулверхэмптону» в 17 встречах подряд.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 17 из 19 последних матчей

Не проигрывает в 3 последних турах АПЛ

«Ньюкасл»

Побеждает в 3 последних матчах АПЛ

Забивает в 17 очных матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»

С учетом текущей формы обеих команд стоит ожидать открытого футбола. «Вулверхэмптон» активно действует впереди, но регулярно ошибается в обороне, а «Ньюкасл» стабильно реализует свои моменты, хотя и редко играет на ноль. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на голы, а также успех гостей с учетом их превосходства в классе и очных встречах.

Рекомендованные ставки