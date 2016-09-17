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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 17 сентября 2016
Ньюкасл
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
29'
Ч. Мбемба (АГ)
62'
Э. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
88'
Замена
К. Коди
️️️️
Й. Бедварссон
Красная карточка
В. Анита
87'
79'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
75'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Э. Кошта
72'
Желтая карточка
К. Бортуик-Джексон
71'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Ж. Тейшейра
Замена
А. Митрович
️️️️
М. Ритчи
63'
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Хэйден
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кошта
Пас отдал
Д. Эдвардс
56'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
Желтая карточка
М. Ритчи
51'
Желтая карточка
М. Диаме
45'
+1
Желтая карточка
П. Дамметт
40'
36'
Желтая карточка
Р. Сайсс
35'
Желтая карточка
Д. Батт
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ч. Мбемба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
АП
8
Принс Оньянге
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-4-2
26
Селс
14
Дамметт
24
Ласселлс
99
Мбемба
30
Ритчи
17
Диаме
14
Хэйден
6
Анита
26
Шелви
34
Гэйл
22
Перес
3-2-2-1-2
1
Икеме
3
Бортуик-Джексон
2
Йорфа
23
Батт
29
Сайсс
2
Доэрти
8
Оньянге
18
Тейшейра
16
Эдвардс
10
Бедварссон
11
Кошта
14
Хэйден
30
Атсу
30
Атсу
14
Хэйден
30
Ритчи
9
Митрович
9
Митрович
30
Ритчи
10
Бедварссон
15
Коди
15
Коди
10
Бедварссон
11
Кошта
20
Мэйсон
20
Мэйсон
11
Кошта
18
Тейшейра
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
18
Тейшейра
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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