11 февраля в рамках 26 тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» примет «Вулверхэмптон». Матч имеет ключевое значение в борьбе за выживание: хозяева находятся у границы зоны вылета, тогда как гости замыкают турнирную таблицу и продолжают терять очки практически в каждом туре. С учетом текущей формы соперников и очных встреч преимущество выглядит на стороне «Форест».

«Ноттингем Форест»

Команда подходит к матчу в более стабильном состоянии. Несмотря на поражение от «Лидса» в прошлом туре, «Ноттингем Форест» регулярно набирает очки и сохраняет боеспособность в атаке. Команда забивает в четырех матчах подряд, а средний показатель результативности за последние пять встреч составляет 1.6 гола за игру. Игор Жезус остается ключевой фигурой впереди, стабильно создавая моменты. В обороне «Форест» действует достаточно организованно, пропуская в среднем один мяч за матч на этом отрезке.

«Вулверхэмптон»

Ситуация у гостей остается критической. «Вулверхэмптон» проиграл три последних матча в чемпионате и продолжает серию без побед. Команда много пропускает и не справляется с давлением в матчах против прямых конкурентов. Несмотря на то что «волки» забивают в среднем 1.4 гола за игру в последних пяти встречах, их оборона допускает слишком много ошибок – 1.6 пропущенного мяча за матч. Выездная статистика также не внушает оптимизма, особенно с учетом турнирного положения.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

Не проигрывает «Вулверхэмптону» в 7 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах Премьер-лиги

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Победы над «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» в текущем сезоне

«Вулверхэмптон»

Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Замыкает турнирную таблицу АПЛ

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»

С учетом формы команд и турнирной мотивации хозяева выглядят предпочтительнее. «Ноттингем Форест» стабильно забивает, уверенно играет против этого соперника и должен воспользоваться проблемами «Вулверхэмптона» в обороне. Гости способны отличиться, но их нестабильность и слабая защита делают ставку против них рискованной.

Рекомендованные ставки: