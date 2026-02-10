Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 2.25

10 февраля 2026 9:51
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
11 февр. 2026, среда 22:30 | Англия. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Фора «Ноттингем Форест» (–1)
Сделать ставку

11 февраля в рамках 26 тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» примет «Вулверхэмптон». Матч имеет ключевое значение в борьбе за выживание: хозяева находятся у границы зоны вылета, тогда как гости замыкают турнирную таблицу и продолжают терять очки практически в каждом туре. С учетом текущей формы соперников и очных встреч преимущество выглядит на стороне «Форест».

«Ноттингем Форест»

Команда подходит к матчу в более стабильном состоянии. Несмотря на поражение от «Лидса» в прошлом туре, «Ноттингем Форест» регулярно набирает очки и сохраняет боеспособность в атаке. Команда забивает в четырех матчах подряд, а средний показатель результативности за последние пять встреч составляет 1.6 гола за игру. Игор Жезус остается ключевой фигурой впереди, стабильно создавая моменты. В обороне «Форест» действует достаточно организованно, пропуская в среднем один мяч за матч на этом отрезке.

«Вулверхэмптон»

Ситуация у гостей остается критической. «Вулверхэмптон» проиграл три последних матча в чемпионате и продолжает серию без побед. Команда много пропускает и не справляется с давлением в матчах против прямых конкурентов. Несмотря на то что «волки» забивают в среднем 1.4 гола за игру в последних пяти встречах, их оборона допускает слишком много ошибок – 1.6 пропущенного мяча за матч. Выездная статистика также не внушает оптимизма, особенно с учетом турнирного положения.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • Не проигрывает «Вулверхэмптону» в 7 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы над «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» в текущем сезоне

«Вулверхэмптон»

  • Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Замыкает турнирную таблицу АПЛ

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»

С учетом формы команд и турнирной мотивации хозяева выглядят предпочтительнее. «Ноттингем Форест» стабильно забивает, уверенно играет против этого соперника и должен воспользоваться проблемами «Вулверхэмптона» в обороне. Гости способны отличиться, но их нестабильность и слабая защита делают ставку против них рискованной.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Ноттингем Форест» (–1) – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» больше 1.5 – коэффициент 1.88

2.25
Фора «Ноттингем Форест» (–1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Ноттингем Форест
Другие прогнозы
11.02.2026
13:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Канвон - Шанхай Порт
Обе забьют — да
11.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Ульсан Хендэ - Мельбурн Сити
Обе забьют — да
11.02.2026
20:45
1.52
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Гоу Эхед Иглс - Херенвен
Обе забьют – да
11.02.2026
22:30
1.95
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла - Брайтон
Победа «Астон Виллы»
11.02.2026
22:30
2.25
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Фора «Ноттингем Форест» (–1)
11.02.2026
23:00
1.72
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК - Утрехт
Победа «НЕК»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 