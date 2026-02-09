10 февраля в рамках 26-го тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл Юнайтед» в матче команд, переживающих глубокий кризис в чемпионате. Оба клуба расположились в нижней половине таблицы и остро нуждаются в очках. Для «шпор» это шанс прервать беспроигрышную серию «Ньюкасла» в очных встречах, а для «сорок» – остановить череду поражений в лиге. Ожидается напряженный и нервный поединок.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» находятся в ужасной форме в чемпионате, не выигрывая уже 7 матчей подряд в АПЛ. При этом команда продолжает демонстрировать голевой потенциал в атаке (1.60 гола в среднем за игру), но не может собрать игру воедино. Защита «Тоттенхэма» выглядит ненадежно, пропуская в 6 последних матчах лиги. Парадокс в том, что параллельно с провалами в Англии команда успешно выступает в Лиге чемпионов, что говорит о наличии потенциала, который не реализуется в Премьер-лиге.

«Ньюкасл»

Ситуация у «сорок» выглядит еще более тревожной. Команда проигрывает 3 матча подряд в лиге и демонстрирует катастрофические показатели в обороне: 13 пропущенных голов в последних 5 играх (2.60 в среднем за игру). Атака при этом функционирует с большим скрипом, забивая в среднем всего 1 гол за игру. Несмотря на это, «Ньюкасл» обладает мощным психологическим преимуществом в очных встречах, не проигрывая «Тоттенхэму» в 7 последних матчах.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

Не выигрывает в 7 последних матчах АПЛ.

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Пропускает в 6 последних матчах АПЛ.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола.

Занимает 15-е место в АПЛ (29 очков после 25 туров).

«Ньюкасл»

Проигрывает в 3 последних матчах АПЛ.

Не проигрывает «Тоттенхэму» в 7 последних очных встречах.

Пропускает в 5 последних матчах (2.60 гола в среднем за игру).

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола.

Занимает 12-е место в АПЛ (33 очка после 25 туров).

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»

Это матч двух уязвимых защит и команд, находящихся в кризисе результатов. Основная интрига заключается в том, чья оборона окажется слабее. «Тоттенхэм», играя дома и имея более высокую результативность в атаке, выглядит предпочтительнее. Их мотивация прервать две негативные серии – свою беспобедную и неудачи против «Ньюкасла» – будет крайне высокой. При этом «сороки», несмотря на ужасную форму, всегда опасны в атаке против «шпор». Скорее всего, «Тоттенхэм» воспользуется катастрофической обороной гостей и, наконец, одержит долгожданную победу в чемпионате.

Рекомендованные ставки: