«Шанхай Шэньхуа» – «Матида Зельвия»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 2.23

09 февраля 2026 8:47
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
10 февр. 2026, вторник 15:15 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.23
Победа «Матида Зельвия»
Сделать ставку

10 февраля в рамках Лиги чемпионов Азии Элита китайский «Шанхай Шэньхуа» примет японскую «Матида Зельвию». Матч представляет собой противостояние команды в глубоком кризисе и коллектива на гребне успеха. Хозяева, проигравшие три матча подряд в турнире, будут отчаянно бороться за очки, в то время как гости, занимающие второе место, постараются укрепить свои позиции в зоне плей-офф.

«Шанхай Шэньхуа»

Китайский клуб переживает тяжелейший период. Команда не выигрывает 6 матчей подряд, проигрывает 3 матча подряд в ЛЧА и демонстрирует крайне низкую результативность: 0.80 гола в среднем за игру при 1.20 пропущенного. Атака практически не функционирует, а оборона регулярно ошибается. Единственная надежда «Шэньхуа» – сыграть на своем поле и попытаться прервать негативную серию, однако для этого потребуется кардинальное изменение в игре.

«Матида Зельвия»

Японская команда, напротив, находится в отличной форме и уверенно выступает как в чемпионате, так и на азиатской арене. «Зельвия» демонстрирует одну из самых мощных атак турнира: 2.40 гола в среднем за игру. Команда забивает в 4 последних матчах ЛЧА и не проигрывает в 5 из 7 последних игр. Несмотря на то, что оборона тоже периодически пропускает (1.00 в среднем), их атакующий потенциал перевешивает все недостатки.

Факты о командах:

«Шанхай Шэньхуа»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд.
  • Проигрывает 3 матча подряд в ЛЧА.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Занимает 11-е место в группе (4 очка).

«Матида Зельвия»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в 4 последних матчах ЛЧА.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру.
  • Занимает 2-е место в группе (11 очков).

Прогноз на матч «Шанхай Шэньхуа» – «Матида Зельвия»

Контраст в форме команд колоссален. «Матида Зельвия» объективно сильнее по всем компонентам игры: у них мощная, забивающая атака и стабильные результаты. «Шанхай Шэньхуа» выглядит разобщенной и нерезультативной командой, неспособной навязать борьбу фавориту. Учитывая явное преимущество японского клуба в классе и мотивации, наиболее вероятным исходом выглядит их уверенная победа. Шансы хозяев ограничиваются возможностью забить гол на своей площадке, но даже это кажется сомнительным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Матида Зельвия» – коэффициент 2.23
  • Инд. тотал «Матида Зельвия» больше 1.5 – коэффициент 1.90.

2.23
Победа «Матида Зельвия»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов АФК Элит Матида Зельвия Шанхай Шэньхуа
18+
  • Читайте нас: 