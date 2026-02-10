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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия: обзор матча 10 февраля 2026
Шанхай Шэньхуа
10.02.2026, вторник, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
0 : 2
Завершен
Матида Зельвия
3'
Ю. Сома (П)
88'
Ю. Сома
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Завершен
90'
+2'
88'
ГОЛ! 0:2!
Юки Сома
Пас отдал
Kanji Kuwayama
80'
Замена
Ryohei Shirasaki
️️️️➡️️
Нета Лави
80'
Замена
Kanji Kuwayama
️️️️➡️️
На Сан-Хо
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Махтар Гейе
77'
73'
Замена
Тете Йенги
️️️️➡️️
Шота Фудзио
45'
+1'
Желтая карточка
Махтар Гейе
34'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Юки Сома
Желтая карточка
Jin Shunkai
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Li Ke
ЦП
15
Си Ву
(К)
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Матида Зельвия
1
Косеи Тани
ВР
50
Daihachi Okamura
ЦЗ
88
Hotaka Nakamura
ЦЗ
19
Юта Накаяма
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
26
Kotaro Hayashi
ЦЗ
6
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
10
На Сан-Хо
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
3
Gen Shoji
(К)
ЦФ
9
Шота Фудзио
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
43
Haoyu Yang
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Матида Зельвия
13
Tatsuya Morita
ВР
44
Yoshiaki Arai
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
60
Chui Mayaka
ЦП
8
K. Sento
ЦП
28
Je-hoon Cha
ЦП
11
Asahi Masuyama
ЦП
23
Ryohei Shirasaki
ЦП
49
Kanji Kuwayama
ЦФ
22
Takaya Numata
ЦФ
34
Futa Tokumura
ЦФ
99
Тете Йенги
ЦФ
4-2-2-2
1
27
Чан
3
5
Чжу
13
Манафа
8
15
Ву
9
Ратао
10
Тейшейра
29
Гейе
11
3-2-2-2
1
Тани
31
Лави
26
6
88
19
Накаяма
10
Сан-Хо
7
Сома
9
Фудзио
3
17
Гао
17
Гао
29
Гейе
43
43
29
Гейе
31
Лави
23
23
31
Лави
10
Сан-Хо
49
49
10
Сан-Хо
9
Фудзио
99
Йенги
99
Йенги
9
Фудзио
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Матида Зельвия
24
Zhen Ma
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
13
Tatsuya Morita
ВР
44
Yoshiaki Arai
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
60
Chui Mayaka
ЦП
8
K. Sento
ЦП
28
Je-hoon Cha
ЦП
11
Asahi Masuyama
ЦП
22
Takaya Numata
ЦФ
34
Futa Tokumura
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Остались в запасе
13
Tatsuya Morita
ВР
44
Yoshiaki Arai
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
60
Chui Mayaka
ЦП
8
K. Sento
ЦП
28
Je-hoon Cha
ЦП
11
Asahi Masuyama
ЦП
22
Takaya Numata
ЦФ
34
Futa Tokumura
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Го Курода
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
11
Нарушения
10
12
Офсайды
1
0
Количество передач
465
446
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.92
xGP (предотвращенные голы)
0.82
0.82
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
16158
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