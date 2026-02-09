Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 2.10

09 февраля 2026 8:00
Челси - Лидс
10 февр. 2026, вторник 22:30 | Англия. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

10 февраля в 26-м туре АПЛ лондонский «Челси» примет «Лидс» на «Стэмфорд Бридж». Хозяева, находящиеся в отличной форме и борющиеся за попадание в топ-4, столкнутся с неудобным соперником, который демонстрирует стабильные результаты в гостях. Этот матч – не только вопрос турнирных очков для «Челси», но и возможность отомстить за поражение в первом круге.

«Челси»

«Челси» демонстрирует одну из самых мощных атак в лиге, находясь на пике формы. Команда одержала 4 победы подряд в АПЛ и забивает в 10 последних турах. В атаке «синие» неудержимы: 2.40 гола в среднем за игру в последних 5 матчах. Однако оборона команды не столь надежна: «Челси» пропускал в 5 последних матчах и в среднем 1.40 гола за игру. При этом дома против «Лидса» у «Челси» идеальная статистика – 7 побед подряд.

«Лидс»

«Лидс» подходит к матчу в роли опасного аутсайдера. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей в АПЛ, что говорит об их устойчивости на чужом поле. В атаке «Лидс» также опасен, забивая в 6 из 8 последних матчей (1.60 гола в среднем). Однако оборона остается проблемой – 1.40 пропущенного мяча в среднем. Важным моральным фактором станет недавняя победа над «Челси» в первом круге (3:1).

Факты о командах:

«Челси»

  • Побеждает в 4 последних матчах АПЛ.
  • Забивает в 16 из 18 последних матчей.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру.
  • Побеждал «Лидс» дома в 7 последних встречах.
  • 5-е место в турнире (43 очка).

«Лидс»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей АПЛ.
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Выиграл первую игру сезона против «Челси» 3:1.
  • 16-е место в турнире (29 очков).

Прогноз на матч «Челси» – «Лидс»

Матч обещает быть результативным. «Челси» с их мощнейшей атакой будет доминировать и создавать множество моментов. «Лидс», в свою очередь, показал, что способен забивать «Челси» и не теряется на выезде. Ключевым станет вопрос, сможет ли оборона «синих» сдержать опасные контратаки гостей. Учитывая домашнюю статистику «Челси» против «Лидса», их текущую форму и мотивацию взять реванш, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев. Однако учитывая уязвимость обороны «Челси» и результативность «Лидса», голы гостей также весьма вероятны.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Челси» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.65.

2.10
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Лидс Челси
18+
  • Читайте нас: 