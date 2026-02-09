10 февраля в 26-м туре АПЛ лондонский «Челси» примет «Лидс» на «Стэмфорд Бридж». Хозяева, находящиеся в отличной форме и борющиеся за попадание в топ-4, столкнутся с неудобным соперником, который демонстрирует стабильные результаты в гостях. Этот матч – не только вопрос турнирных очков для «Челси», но и возможность отомстить за поражение в первом круге.

«Челси»

«Челси» демонстрирует одну из самых мощных атак в лиге, находясь на пике формы. Команда одержала 4 победы подряд в АПЛ и забивает в 10 последних турах. В атаке «синие» неудержимы: 2.40 гола в среднем за игру в последних 5 матчах. Однако оборона команды не столь надежна: «Челси» пропускал в 5 последних матчах и в среднем 1.40 гола за игру. При этом дома против «Лидса» у «Челси» идеальная статистика – 7 побед подряд.

«Лидс»

«Лидс» подходит к матчу в роли опасного аутсайдера. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей в АПЛ, что говорит об их устойчивости на чужом поле. В атаке «Лидс» также опасен, забивая в 6 из 8 последних матчей (1.60 гола в среднем). Однако оборона остается проблемой – 1.40 пропущенного мяча в среднем. Важным моральным фактором станет недавняя победа над «Челси» в первом круге (3:1).

Факты о командах:

«Челси»

Побеждает в 4 последних матчах АПЛ.

Забивает в 16 из 18 последних матчей.

Забивает в среднем 2.40 гола за игру.

Побеждал «Лидс» дома в 7 последних встречах.

5-е место в турнире (43 очка).

«Лидс»

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей АПЛ.

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Выиграл первую игру сезона против «Челси» 3:1.

16-е место в турнире (29 очков).

Прогноз на матч «Челси» – «Лидс»

Матч обещает быть результативным. «Челси» с их мощнейшей атакой будет доминировать и создавать множество моментов. «Лидс», в свою очередь, показал, что способен забивать «Челси» и не теряется на выезде. Ключевым станет вопрос, сможет ли оборона «синих» сдержать опасные контратаки гостей. Учитывая домашнюю статистику «Челси» против «Лидса», их текущую форму и мотивацию взять реванш, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев. Однако учитывая уязвимость обороны «Челси» и результативность «Лидса», голы гостей также весьма вероятны.

Рекомендованные ставки: