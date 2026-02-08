В матче 24-го тура Серии А «Рома» на «Стадио Олимпико» принимает «Кальяри». Хозяева (5-е место, 43 очка) ведут борьбу за выход в Лигу чемпионов, в то время как гости (12-е место, 28 очков) находятся в середине таблицы, но подходят к игре в состоянии лучшей формы в сезоне. Особую остроту матчу придает поражение «Ромы» от «Кальяри» в первом круге (1:0), что делает этот поединок матчем-реваншем для «джаллоросси».

«Рома»

Команда демонстрирует сбалансированную, но не самую результативную игру. Оборона – главный козырь (всего 3 пропущенных мяча в последних 5 играх, в среднем 0.60 гола). Атака функционирует стабильно (забивает в 7 из 9 матчей), но без излишеств (1.20 гола в среднем). После обидного выездного поражения от «Удинезе» (0:1) и с учетом мотивации реванша, «Рома» будет предельно сосредоточена.

«Кальяри»

Команда находится на мощнейшем подъеме, одержав 3 победы подряд в чемпионате, включая сенсационный успех над «Ювентусом» (1:0) и разгром «Вероны» (4:0). Атака «Кальяри» в прекрасной форме (1.80 гола в среднем), а оборона довольно надежна (1.20 пропуска в среднем). «Кальяри» уверен в себе и уже доказал, что способен побеждать «Рому» в этом сезоне.

Факты о командах:

«Рома»

Имеет одну из лучших оборон в лиге по текущей форме (0.60 пропуска в среднем за игру).

Не проигрывает дома в 5 из 7 последних матчей и не проигрывал «Кальяри» в 6 из 8 последних очных встреч до поражения в первом круге.

Проиграла «Кальяри» в первом круге со счетом 0:1, что дает мощную мотивацию для реванша.

«Кальяри»

Побеждает в 3 последних матчах Серии А и забивает в 3 матчах подряд.

Находится в лучшей форме сезона, демонстрируя эффективность как в атаке (1.80 гола в среднем), так и в обороне (1.20 пропуска в среднем).

Одержал уверенную домашнюю победу над «Ромой» (1:0) в декабре.

Прогноз на матч «Рома» – «Кальяри»

Данные представляют интригующий расклад, где текущая форма гостей бросает вызов классу и мотивации хозяев. «Кальяри» – пожалуй, самый опасный соперник для «Ромы» на текущий момент из средних команд: он побеждает, забивает и уже обыграл «джаллоросси» в этом сезоне. Однако «Рома» играет дома, где она сильна, и будет жаждать реванша за обидное поражение. Ключевым станет противостояние мощной атаки «Кальяри» против дисциплинированной обороны «Ромы». Если защита хозяев, лучшая в лиге по текущим показателям, выстоит, у их не самой мощной, но стабильной атаки будут шансы. «Кальяри» же опасен своей уверенностью и умением забивать. Ожидается тактически плотный и напряженный матч. «Рома» будет контролировать мяч и пытаться взломать оборону гостей, которые, в свою очередь, будут опасны на контратаках. Учитывая домашний фактор, мотивацию реванша и чуть более надежную оборону, «Рома» выглядит небольшим фаворитом. Однако учитывая форму «Кальяри», победа хозяев вряд ли будет легкой. Наиболее вероятными исходами видятся победа «Ромы» с минимальным счетом или ничья, при этом голы с обеих сторон отнюдь не гарантированы.

Рекомендованные ставки: