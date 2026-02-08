Введите ваш ник на сайте
«Фенербахче» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 9 февраля 2026 с коэффициентом 2.03

08 февраля 2026 9:30
Фенербахче - Генчлербирлиги
09 февр. 2026, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Обе команды забьют — Да


В матче 21-го тура Суперлиги «Фенербахче» на «Шюкрю Сараджоглу» принимает «Генчлербирлиги». Хозяева (2-е место, 46 очков) находятся в великолепной форме и борются за чемпионство, в то время как гости (11-е место, 22 очка) демонстрируют неожиданную устойчивость в середине таблицы. Это противостояние явного фаворита и неудобного соперника, находящегося в хорошей игровой форме.

«Фенербахче»

Лидер гонки за титул показывает феноменальную стабильность в чемпионате, не проигрывая 17 матчей подряд. Команда обладает сбалансированной игрой: эффективная атака с Талиской (18 голов) и надежная оборона (0.80 пропуска в среднем). «Фенербахче» – машина для набора очков в Суперлиге и безоговорочный фаворит любого домашнего матча.

«Генчлербирлиги»

Команда является одним из сюрпризов сезона, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. «Генчлербирлиги» демонстрирует яркий атакующий футбол, забивая в 8 матчах подряд (в среднем 1.40 гола), но при этом имеет уязвимую оборону (1.20 пропуска в среднем). Они не боятся сильных соперников и исторически забивают «Фенербахче», что делает их опасным оппонентом.

Факты о командах:

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 17 последних матчах Суперлиги и забивает в 12 матчах подряд.
  • Не проигрывает «Генчлербирлиги» в 10 из 12 последних очных встреч и забивает им в 18 матчах подряд.
  • Обладает лучшей обороной в лиге из представленных данных (0.80 пропуска в среднем).

«Генчлербирлиги»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей Суперлиги и забивает в 8 матчах подряд.
  • Забивает «Фенербахче» в 9 из 11 последних очных встреч, регулярно доставляя проблемы.
  • Имеет нестабильную оборону, пропускающую в 4 последних матчах.

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Генчлербирлиги»

Данные указывают на матч, где у фаворита есть все основания для победы, но соперник способен оказать серьезное сопротивление и отличиться. Ключевым преимуществом «Фенербахче» является их беспроигрышная серия и историческое доминирование над этим оппонентом, особенно дома. Однако «Генчлербирлиги» – не типичный аутсайдер: они находятся в отличной форме, не проигрывают и стабильно забивают. История личных встреч подтверждает, что они регулярно находят путь к воротам «Фенербахче». Ожидается, что хозяева будут контролировать игру и создавать больше моментов благодаря своему качеству. «Генчлербирлиги», скорее всего, сосредоточится на обороне и будет опасен в контратаках, используя свою текущую голевую уверенность. Учитывая оборонительные проблемы гостей, «Фенербахче» должен забить, но и их собственная защита может допустить гол, как это часто бывает в этом противостоянии. Прогнозируется победа «Фенербахче» в матче, где обе команды забьют, а разница в счете, скорее всего, будет не слишком крупной, учитывая выносливость и дух гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.03

2.03
Обе команды забьют — Да

Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Фенербахче
