В матче 21-го тура Суперлиги «Фенербахче» на «Шюкрю Сараджоглу» принимает «Генчлербирлиги». Хозяева (2-е место, 46 очков) находятся в великолепной форме и борются за чемпионство, в то время как гости (11-е место, 22 очка) демонстрируют неожиданную устойчивость в середине таблицы. Это противостояние явного фаворита и неудобного соперника, находящегося в хорошей игровой форме.

«Фенербахче»

Лидер гонки за титул показывает феноменальную стабильность в чемпионате, не проигрывая 17 матчей подряд. Команда обладает сбалансированной игрой: эффективная атака с Талиской (18 голов) и надежная оборона (0.80 пропуска в среднем). «Фенербахче» – машина для набора очков в Суперлиге и безоговорочный фаворит любого домашнего матча.

«Генчлербирлиги»

Команда является одним из сюрпризов сезона, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. «Генчлербирлиги» демонстрирует яркий атакующий футбол, забивая в 8 матчах подряд (в среднем 1.40 гола), но при этом имеет уязвимую оборону (1.20 пропуска в среднем). Они не боятся сильных соперников и исторически забивают «Фенербахче», что делает их опасным оппонентом.

Факты о командах:

«Фенербахче»

Не проигрывает в 17 последних матчах Суперлиги и забивает в 12 матчах подряд.

Не проигрывает «Генчлербирлиги» в 10 из 12 последних очных встреч и забивает им в 18 матчах подряд.

Обладает лучшей обороной в лиге из представленных данных (0.80 пропуска в среднем).

«Генчлербирлиги»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей Суперлиги и забивает в 8 матчах подряд.

Забивает «Фенербахче» в 9 из 11 последних очных встреч, регулярно доставляя проблемы.

Имеет нестабильную оборону, пропускающую в 4 последних матчах.

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Генчлербирлиги»

Данные указывают на матч, где у фаворита есть все основания для победы, но соперник способен оказать серьезное сопротивление и отличиться. Ключевым преимуществом «Фенербахче» является их беспроигрышная серия и историческое доминирование над этим оппонентом, особенно дома. Однако «Генчлербирлиги» – не типичный аутсайдер: они находятся в отличной форме, не проигрывают и стабильно забивают. История личных встреч подтверждает, что они регулярно находят путь к воротам «Фенербахче». Ожидается, что хозяева будут контролировать игру и создавать больше моментов благодаря своему качеству. «Генчлербирлиги», скорее всего, сосредоточится на обороне и будет опасен в контратаках, используя свою текущую голевую уверенность. Учитывая оборонительные проблемы гостей, «Фенербахче» должен забить, но и их собственная защита может допустить гол, как это часто бывает в этом противостоянии. Прогнозируется победа «Фенербахче» в матче, где обе команды забьют, а разница в счете, скорее всего, будет не слишком крупной, учитывая выносливость и дух гостей.

Рекомендованные ставки: