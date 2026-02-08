В матче 21-го тура Суперлиги «Газиантеп» на «Калкаван Стадиум» принимает «Касымпашу». Хозяева (8-е место, 25 очков) находятся в зоне комфорта, но переживают серию без побед. Гости (16-е место, 16 очков) находятся в зоне вылета и не выигрывают 7 туров подряд. Для обеих команд очки критически важны, но по разным причинам: «Газиантепу» – для возвращения в борьбу за еврокубки, «Касымпаше» – для выживания.

«Газиантеп»

Команда демонстрирует нестабильную, но результативную игру. Главная сила – атака, которая забивает в 9 матчах подряд (в среднем 1.80 гола за игру) благодаря Мохамеду Байо (8 голов). Однако оборона регулярно подводит, пропуская в 4 последних матчах. Дома «Газиантеп» силен и не проигрывал «Касымпаше» в последних 6 встречах, что дает им психологическое преимущество.

«Касымпаша»

Ситуация в стане гостей тревожная: они не побеждают в 7 матчах чемпионата и находятся в зоне вылета. Команда демонстрирует дисциплинированную, но малорезультативную игру: оборона надежна (0.60 пропуска в среднем), но атака слаба (1.00 гол в среднем). «Касымпаша» будет делать ставку на оборону и надеяться на редкие контратаки или стандартные положения.

Факты о командах:

«Газиантеп»

Не выигрывает в 7 последних матчах Суперлиги, но и не проигрывает в 6 из 8.

Обладает мощной атакой, забивающей в 9 матчах подряд (1.80 гола в среднем).

Не проигрывает «Касымпаше» дома в 6 последних очных встречах и забивает ей в 6 матчах подряд.

«Касымпаша»

Не выигрывает в 7 последних матчах Суперлиги и находится в зоне вылета.

Имеет одну из лучших оборон в лиге по текущей форме (0.60 пропуска в среднем), но слабую атаку (1.00 гол в среднем).

Забивает «Газиантепу» в 3 последних очных встречах, показывая, что может быть опасна.

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Касымпаша»

Данные указывают на матч, где тактическое преимущество «Газиантепа» будет бороться с оборонительной дисциплиной гостей. Ключевым противостоянием станет мощная атака хозяев, забивающая в 9 матчах подряд, против одной из лучших оборон лиги (0.60 пропуска в среднем) «Касымпаши». «Газиантепу» будет сложно найти бреши в организованной защите соперника, но их историческое доминирование дома в этом противостоянии и текущая голевая уверенность играют на их руку. «Касымпаша», в свою очередь, будет сосредоточена на обороне и попытается выжать результат на контратаках или стандартах, где она исторически опасна для «Газиантепа». Ожидается, что хозяева будут владеть инициативой и контролировать игру, в то время как гости закроются у своих ворот. Матч, скорее всего, будет не самым результативным: «Газиантепу» будет непросто забить, а «Касымпаше» – создать моменты. Учитывая домашний фактор, историческое преимущество и необходимость вернуться к победам, «Газиантеп» выглядит фаворитом, но их победа, если она случится, вряд ли будет крупной. Более вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным счетом или ничья.

