В третьем туре Зимнего кубка РПЛ «Зенит» примет ЦСКА в принципиальном дерби. Для питерцев это шанс реабилитироваться после разгромного поражения от «Краснодара» (0:3), а для армейцев – возможность закрепить свою атакующую мощь.
«Зенит»
«Зенит» демонстрирует надежную оборону, пропустив всего 4 гола в последних 5 матчах (0.80 в среднем за игру). Однако поражение 0:3 от «Краснодара» выявило проблемы в атаке. Команда имеет психологическое преимущество – не проигрывает ЦСКА в 6 из 8 последних встреч.
ЦСКА
ЦСКА показывает зрелищный, но нестабильный футбол. В последних 5 матчах армейцы забивают и пропускают в среднем по 2.20 гола за игру. Атака работает отлично (голы в 7 матчах подряд), но оборона остается главной проблемой клуба.
Факты о командах:
«Зенит»
- Пропускает 0.80 гола в среднем за игру (5 последних матчей)
- Не проигрывает ЦСКА в 6 из 8 последних встреч
- Проиграл прошлый матч Кубка 0:3
- Забивает в 16 из 18 последних матчей
ЦСКА
- Забивает и пропускает по 2.20 гола в среднем (5 последних матчей)
- Пропускает в 5 последних матчах подряд
- Забивает в 7 последних матчах подряд
- Две ничьи в основное время в текущем Кубке
Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
Матч противопоставляет надежную оборону «Зенита» результативной, но уязвимой игре ЦСКА. Мотивированные после поражения питерцы будут стремиться контролировать игру и использовать слабую защиту гостей. ЦСКА с высокой вероятностью забьет, но их оборона вряд ли устоит против организованного «Зенита».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Зенита» – коэффициент 1.95
- Обе забьют – ДА – коэффициент 1.5