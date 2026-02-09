В третьем туре Зимнего кубка РПЛ «Зенит» примет ЦСКА в принципиальном дерби. Для питерцев это шанс реабилитироваться после разгромного поражения от «Краснодара» (0:3), а для армейцев – возможность закрепить свою атакующую мощь.

«Зенит»

«Зенит» демонстрирует надежную оборону, пропустив всего 4 гола в последних 5 матчах (0.80 в среднем за игру). Однако поражение 0:3 от «Краснодара» выявило проблемы в атаке. Команда имеет психологическое преимущество – не проигрывает ЦСКА в 6 из 8 последних встреч.

ЦСКА

ЦСКА показывает зрелищный, но нестабильный футбол. В последних 5 матчах армейцы забивают и пропускают в среднем по 2.20 гола за игру. Атака работает отлично (голы в 7 матчах подряд), но оборона остается главной проблемой клуба.

Факты о командах:

«Зенит»

Пропускает 0.80 гола в среднем за игру (5 последних матчей)

Не проигрывает ЦСКА в 6 из 8 последних встреч

Проиграл прошлый матч Кубка 0:3

Забивает в 16 из 18 последних матчей

ЦСКА

Забивает и пропускает по 2.20 гола в среднем (5 последних матчей)

Пропускает в 5 последних матчах подряд

Забивает в 7 последних матчах подряд

Две ничьи в основное время в текущем Кубке

Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

Матч противопоставляет надежную оборону «Зенита» результативной, но уязвимой игре ЦСКА. Мотивированные после поражения питерцы будут стремиться контролировать игру и использовать слабую защиту гостей. ЦСКА с высокой вероятностью забьет, но их оборона вряд ли устоит против организованного «Зенита».

Рекомендованные ставки: