«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.95

09 февраля 2026 8:26
Зенит - ЦСКА
10 февр. 2026, вторник 10:00 | Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Зенита»
Сделать ставку

В третьем туре Зимнего кубка РПЛ «Зенит» примет ЦСКА в принципиальном дерби. Для питерцев это шанс реабилитироваться после разгромного поражения от «Краснодара» (0:3), а для армейцев – возможность закрепить свою атакующую мощь.

«Зенит»

«Зенит» демонстрирует надежную оборону, пропустив всего 4 гола в последних 5 матчах (0.80 в среднем за игру). Однако поражение 0:3 от «Краснодара» выявило проблемы в атаке. Команда имеет психологическое преимущество – не проигрывает ЦСКА в 6 из 8 последних встреч.

ЦСКА

ЦСКА показывает зрелищный, но нестабильный футбол. В последних 5 матчах армейцы забивают и пропускают в среднем по 2.20 гола за игру. Атака работает отлично (голы в 7 матчах подряд), но оборона остается главной проблемой клуба.

Факты о командах:

«Зенит»

  • Пропускает 0.80 гола в среднем за игру (5 последних матчей)
  • Не проигрывает ЦСКА в 6 из 8 последних встреч
  • Проиграл прошлый матч Кубка 0:3
  • Забивает в 16 из 18 последних матчей

ЦСКА

  • Забивает и пропускает по 2.20 гола в среднем (5 последних матчей)
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • Две ничьи в основное время в текущем Кубке

Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

Матч противопоставляет надежную оборону «Зенита» результативной, но уязвимой игре ЦСКА. Мотивированные после поражения питерцы будут стремиться контролировать игру и использовать слабую защиту гостей. ЦСКА с высокой вероятностью забьет, но их оборона вряд ли устоит против организованного «Зенита».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.5

1.95
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Зимний кубок РПЛ ЦСКА Зенит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 