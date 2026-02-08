9 февраля в рамках 23 тура Ла Лиги «Вильярреал» на своем поле примет «Эспаньол». Обе команды идут в верхней части таблицы и сохраняют шансы на борьбу за еврокубковые позиции, однако подходят к очной встрече в непростой форме. Матч обещает быть напряженным, с акцентом на тактическую борьбу и результат.

«Вильярреал»

«Вильярреал» после 21 тура набрал 42 очка и занимает 4 место, однако текущий игровой отрезок нельзя назвать удачным. Команда не выигрывает в трех матчах Ла Лиги подряд и регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти встречах «Вильярреал» забил всего три мяча, при этом пропустил одиннадцать, что резко контрастирует с турнирным положением. Тем не менее команда стабильно забивает в очных матчах с «Эспаньолом» и исторически уверенно играет против этого соперника, особенно дома.

«Эспаньол»

«Эспаньол» располагается на 6 месте с 34 очками, но также переживает спад. Каталонцы проиграли три последних матча чемпионата и пропускают в шести играх подряд. В атаке команда действует нестабильно, забивая в среднем менее одного мяча за матч на последнем отрезке. При этом «Эспаньол» регулярно создает моменты и способен наказать соперника за ошибки, что подтверждается статистикой личных встреч, где команда забивает достаточно часто.

Факты о командах

«Вильярреал»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито и 2.20 пропущено за последние 5 игр

Победы над «Эспаньолом» в 6 последних очных встречах

«Эспаньол»

Три поражения подряд в Ла Лиге

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито и 2.00 пропущено за последние 5 игр

Проиграл все последние очные матчи «Вильярреалу»

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Эспаньол»

Обе команды находятся не в лучшей форме, однако класс и глубина состава «Вильярреала» выглядят более убедительно. Домашний фактор и успешная серия очных встреч дают хозяевам дополнительное преимущество. При этом проблемы в обороне с обеих сторон повышают вероятность результативной игры.

Рекомендованные ставки: