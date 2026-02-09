Введите ваш ник на сайте
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

09 февраля 2026 8:26
Виссел Кобе - Сеул
10 февр. 2026, вторник 13:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

10 февраля в 7-м туре Лиги чемпионов Азии Элита японский «Виссел Кобе» на своем поле примет корейский «Сеул». Хозяева лидируют в группе и будут стремиться закрепить успех, в то время как гости, занимающие 5-е место, остро нуждаются в очках для борьбы за выход в плей-офф. Матч обещает быть тактически насыщенным и равным.

«Виссел Кобе»

Японский клуб подходит к матчу в статусе лидера группы и с грозной домашней статистикой: 11 матчей без поражений на своем поле. В атаке команда стабильна, забивая в 6 последних матчах турнира, однако общая результативность в последних играх невысока (1.00 гола в среднем за игру). Оборона выглядит уязвимой, пропуская в среднем 1.40 гола. Главная сила «Кобе» – уверенность и контроль игры дома.

«Сеул»

Корейская команда демонстрирует стабильность в турнире, не проигрывая в 5 из 6 последних матчей. Как и у соперника, оборона «Сеула» не идеальна (1.40 пропуска в среднем), но атака работает немного эффективнее (1.20 гола в среднем). Наличие такого опытного игрока, как Джесси Лингард, может стать ключевым фактором в гостевом матче. Команда мотивирована на результат, чтобы улучшить свое турнирное положение.

Факты о командах:

«Виссел Кобе»

  • Не проигрывает в 11 последних домашних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах ЛЧА.
  • Лидирует в группе (13 очков после 6 туров).
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

«Сеул»

  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей ЛЧА.
  • Занимает 5-е место в группе (9 очков).
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах.

Прогноз на матч «Виссел Кобе» – «Сеул»

Матч двух достаточно равных по силе команд, у которых есть схожие проблемы в обороне. «Виссел Кобе» будет опираться на свою феноменальную домашнюю неуязвимость и статус лидера. «Сеул», в свою очередь, постарается использовать свою турнирную стабильность и сыграть на контратаках. Учитывая домашнюю мощь японцев и их мотивацию закрепить первое место, они выглядят фаворитами, однако «Сеул» вряд ли уйдет без борьбы. Наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев в напряженном матче, но с большой вероятностью пропущенного гола.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.80

1.80
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов АФК Элит Сеул Виссел Кобе
