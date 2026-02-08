Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шабаб Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 9 февраля 2026 с коэффициентом 1.65

08 февраля 2026 9:28
Шабаб Аль-Ахли - Аль-Хиляль
09 февр. 2026, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе команды забьют — Да
Сделать ставку

В центральном матче 7-го тура Лиги чемпионов Азии Элита дубайский «Шабаб Аль-Ахли» принимает безоговорочного лидера и действующего чемпиона – саудовский «Аль-Хиляль». Это противостояние двух команд в великолепнейшей форме: хозяева одержали 8 побед подряд, а гости не проигрывают 30 матчей кряду. «Аль-Хиляль» уже гарантировал первое место в группе, в то время как «Шабаб Аль-Ахли» борется за выход в плей-офф.

«Шабаб Аль-Ахли»

Команда находится в состоянии невероятной атакующей мощи, забивая в среднем 3.60 гола за игру и победив в 8 матчах подряд. Оборона при этом также надежна (0.60 пропуска в среднем). Эмиратский клуб демонстрирует образцовый баланс и является одной из главных сенсаций турнира. Им необходима победа для борьбы за выход из группы, и они обладают всеми инструментами для этого.

«Аль-Хиляль»

Саудовский гранд показывает феноменальную беспроигрышную серию из 30 матчей, что является выдающимся достижением. Команда обладает смертоносной атакой во главе с Маркосом Леонардо (18 голов) и забивает в 29 из 30 матчей. Оборона также на высоте (0.80 пропуска в среднем). Несмотря на то, что турнирная задача уже решена, «Аль-Хиляль» вряд ли сбавит обороты, стремясь сохранить свою легендарную серию.

Факты о командах:

«Шабаб Аль-Ахли»

  • Побеждает в 8 последних матчах и забивает в 16 матчах подряд.
  • Демонстрирует феноменальную атакующую эффективность (3.60 гола в среднем) при надежной обороне (0.60 пропуска в среднем).
  • Нуждается в победе для сохранения шансов на выход в плей-офф.

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 30 последних матчах – лучшая серия в азиатском футболе.
  • Обладает лучшей атакой (2.60 гола в среднем) и одной из лучших оборон (0.80 пропуска в среднем) турнира.
  • Уже обеспечил себе первое место в группе, но мотивирован сохранить беспроигрышную серию.

Прогноз на матч «Шабаб Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»

Данные указывают на матч высочайшего уровня, возможно, лучший в текущем раунде Лиги чемпионов Азии. Мы видим противостояние двух команд в идеальной форме, обладающих мощнейшими атаками и надежными защитами. Ключевым фактором может стать мотивация: «Шабаб Аль-Ахли» борется за выход, в то время как «Аль-Хиляль», хотя и является фаворитом, уже решил свою задачу. Однако 30-матчевая беспроигрышная серия – это мощнейший психологический фактор, который «Аль-Хиляль» вряд ли захочет прерывать. Ожидается, что обе команды сыграют в открытый атакующий футбол. «Шабаб Аль-Ахли» будет использовать домашний фактор и свою невероятную голевую форму, чтобы оказать давление. «Аль-Хиляль» с его звездным составом и опытом способен выдержать этот натиск и нанести ответные удары. Матч, скорее всего, будет результативным с моментами на обеих половинах поля. Учитывая небольшую разницу в классе и турнирную мотивацию хозяев, у них есть шансы на сенсацию, однако качество и серия «Аль-Хиляля» делают их небольшим фаворитом. Вероятнее всего, зрителей ждет ничья или победа одной из сторон с минимальным перевесом в матче с обоюдными голами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.55

1.65
Обе команды забьют — Да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Хиляль Шабаб Аль-Ахли
Другие прогнозы
10.02.2026
10:00
1.95
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита»
10.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Виссел Кобе - Сеул
Обе забьют – ДА
10.02.2026
15:15
2.23
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Победа «Матида Зельвия»
10.02.2026
19:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Трактор - Аль-Садд
Тотал меньше 2.5 голов
10.02.2026
22:30
2.85
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм - Ньюкасл
Победа «Тоттенхэма»
10.02.2026
22:30
2.10
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси - Лидс
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 