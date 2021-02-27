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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 27 февраля 2021
Ньюкасл
27.02.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
52'
Д. Ласселлс
73'
Р. Невеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
90'
+4
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Х. Кастро
85'
Замена
К. Хувер
️️️️
Н. Семеду
82'
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Жозе
73'
ГОЛ! 1:1!
Р. Невеш
Пас отдал
П. Нету
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Крафт
72'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Сен-Максимен
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ласселлс
Пас отдал
Р. Фрейзер
52'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
М. Альмирон
46'
Желтая карточка
К. Кларк
43'
Желтая карточка
А. Хэйден
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-4-2-1
39
Дубравка
26
Кларк
24
Ласселлс
17
Крафт
18
Льюис
14
Хэйден
26
Шелви
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
27
Семеду
15
Коди
29
Сайсс
17
Кастро
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
12
Виллиан Жозе
7
Нету
10
Альмирон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Альмирон
17
Крафт
30
Ритчи
30
Ритчи
17
Крафт
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
27
Семеду
25
Хувер
25
Хувер
27
Семеду
17
Кастро
21
Айт Нури
21
Айт Нури
17
Кастро
12
Виллиан Жозе
21
Силва
21
Силва
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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