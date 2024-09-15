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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 15 сентября 2024
Вулверхэмптон
15.09.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
36'
М. Лемина
75'
Ф. Шер
80'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
90'
+6
Желтая карточка
Д. Мерфи
87'
Замена
Л. Келли
️️️️
Б. Гимарайнс
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Й. Ларсен
86'
Замена
К. Форбш
️️️️
Р. Айт Нури
86'
80'
ГОЛ! 1:2!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Уиллок
Замена
Т. Дойл
️️️️
Андре
77'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Семеду
77'
75'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шер
Пас отдал
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
Андре
73'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ж. Беллегард
71'
Желтая карточка
Н. Семеду
70'
64'
Замена
К. Триппьер
️️️️
В. Ливраменто
Желтая карточка
Р. Айт Нури
63'
52'
Желтая карточка
Д. Берн
46'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Жоэлинтон
46'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Исак
46'
Замена
С. Тонали
️️️️
Ш. Лонгстафф
38'
Желтая карточка
Жоэлинтон
ГОЛ! 1:0!
М. Лемина
Пас отдал
Й. Ларсен
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Андре
ОП
99
Марио Лемина
(К)
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-2-2-2
26
Джонстон
21
Айт Нури
15
Москера
15
Доусон
27
Семеду
7
Андре
99
Лемина
35
Гомес
27
Беллегард
22
Ларсен
10
Кунья
3-3-3-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
3
Холл
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
21
Айт Нури
9
Форбш
9
Форбш
21
Айт Нури
22
Ларсен
11
Гедеш
11
Гедеш
22
Ларсен
27
Беллегард
7
Хванг
7
Хванг
27
Беллегард
39
Гимарайнс
6
Келли
6
Келли
39
Гимарайнс
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
8
Лонгстафф
16
Тонали
16
Тонали
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
3
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
17
6
Офсайды
3
2
Количество передач
427
460
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.21
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
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