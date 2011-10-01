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Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 01 октября 2011
Вулверхэмптон
01.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
88'
С. Флетчер
17'
Д. Ба
38'
Х. Гутьеррес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
+2
Желтая карточка
Т. Крул
+1
Замена
С. Марво
️️️️
Г. Обертан
Замена
Д. Гатри
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 1:2!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Хэммилл
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Д. Ба
Замена
А. Хэммилл
️️️️
С. Хант
Замена
А. Гедиура
️️️️
К. Хенри
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
К. Хенри
ГОЛ! 0:2!
Х. Гутьеррес
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ба
Пас отдал
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
3-5-2
13
Хеннесси
6
Берра
28
Джонсон
19
Стирмен
23
О'Хара
16
Джарвис
3
Уорд
20
Хенри
12
Хант
9
Дойл
26
Флетчер
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
27
Тэйлор
2
Колоччини
5
Тэйлор
32
Обертан
24
Тиоте
29
Кабай
18
Гутьеррес
9
Бест
19
Ба
20
Хенри
6
Гедиура
6
Гедиура
20
Хенри
12
Хант
7
Хэммилл
7
Хэммилл
12
Хант
29
Кабай
23
Гатри
23
Гатри
29
Кабай
32
Обертан
12
Марво
12
Марво
32
Обертан
19
Ба
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
19
Ба
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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