Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 25 февраля 2012
Ньюкасл
25.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
6'
П. Сиссе
18'
Х. Гутьеррес
50'
М. Джарвис
66'
К. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
Желтая карточка
К. Берра
Замена
Н. Мильяш
️️️️
К. Фоли
Желтая карточка
Ш. Амеоби
Замена
С. Хант
️️️️
М. Джарвис
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
М. Кайтли
️️️️
Д. О'Хара
Замена
Д. Гатри
️️️️
Р. Тэйлор
ГОЛ! 2:2!
К. Дойл
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
П. Сиссе
ГОЛ! 2:1!
М. Джарвис
Пас отдал
К. Дойл
ГОЛ! 2:0!
Х. Гутьеррес
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
3-2-3-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
5
Уильямсон
5
Тэйлор
2
Симпсон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
29
Кабай
61
Сиссе
19
Ба
4-5-1
13
Хеннесси
23
Зубар
6
Берра
19
Стирмен
44
Фоли
16
Джарвис
20
Хенри
16
Эдвардс
3
Уорд
23
О'Хара
9
Дойл
5
Тэйлор
23
Гатри
23
Гатри
5
Тэйлор
61
Сиссе
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
61
Сиссе
24
Тиоте
26
Амеоби
26
Амеоби
24
Тиоте
16
Джарвис
12
Хант
12
Хант
16
Джарвис
23
О'Хара
28
Кайтли
28
Кайтли
23
О'Хара
44
Фоли
10
Мильяш
10
Мильяш
44
Фоли
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Вулверхэмптон
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+