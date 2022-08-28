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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 28 августа 2022
Вулверхэмптон
28.08.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
38'
Р. Невеш
90'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
90'
+10
Замена
М. Ритчи
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Ж. Моутинью
90'
+9
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Сен-Максимен
84'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Уиллок
84'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
Замена
Х. Хванг
️️️️
П. Нету
84'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Г. Гедеш
83'
65'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Вуд
65'
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Берн
Желтая карточка
П. Нету
58'
46'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:0!
Р. Невеш
Пас отдал
Г. Гедеш
38'
Желтая карточка
Н. Семеду
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
4-1-2-2-1
1
Са
17
Кастро
22
Коллинс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
8
Моутинью
27
Нуньес
7
Нету
11
Гедеш
9
Хименес
4-2-2-2
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
4
Ботман
28
Уиллок
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
9
Вуд
8
Моутинью
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Моутинью
11
Гедеш
11
Поденсе
11
Поденсе
11
Гедеш
7
Нету
7
Хванг
7
Хванг
7
Нету
33
Берн
23
Таргетт
23
Таргетт
33
Берн
10
Сен-Максимен
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
5
Андерсон
5
Андерсон
28
Уиллок
9
Вуд
10
Фрейзер
10
Фрейзер
9
Вуд
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
20
Чем Кэмпбелл
АП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
12
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
20
Чем Кэмпбелл
АП
24
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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