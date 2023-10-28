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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 28 октября 2023
Вулверхэмптон
28.10.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
36'
М. Лемина
71'
Х. Хванг
22'
К. Уилсон
45+4'
К. Уилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
90'
+6
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
Замена
Ж. Гомес
️️️️
М. Лемина
86'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
83'
82'
Желтая карточка
К. Триппьер
Замена
С. Калайджич
️️️️
П. Нету
77'
72'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ! 2:2!
Х. Хванг
Пас отдал
Тоти
71'
69'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
66'
Желтая карточка
Д. Берн
Замена
Т. Дойл
️️️️
Б. Траоре
54'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Уилсон
ГОЛ! 1:1!
М. Лемина
Пас отдал
П. Нету
36'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Семеду
12
Траоре
7
Нету
7
Хванг
10
Кунья
4-2-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
24
Ласселлс
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
13
Уилсон
99
Лемина
35
Гомес
35
Гомес
99
Лемина
12
Траоре
20
Дойл
20
Дойл
12
Траоре
7
Нету
11
Калайджич
11
Калайджич
7
Нету
10
Альмирон
28
Уиллок
28
Уиллок
10
Альмирон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
39
Мартин Дубравка
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Мулинекс
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