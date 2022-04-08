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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 08 апреля 2022
Ньюкасл
08.04.2022, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
72'
К. Вуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Сен-Максимен
90'
+4
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Б. Гимарайнс
88'
87'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
86'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Маршал
78'
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
Тринкау
78'
Замена
П. Нету
️️️️
Х. Хванг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вуд
72'
Желтая карточка
Ф. Шер
56'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Р. Фрейзер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
10
Шикинью
ЛВ
20
Чем Кэмпбелл
АП
4-2-2-2
39
Дубравка
23
Таргетт
5
Шер
33
Берн
17
Крафт
26
Шелви
39
Гимарайнс
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
9
Вуд
3-2-2-3
1
Са
15
Коди
3
Килман
30
Боли
17
Кастро
21
Маршал
25
Кандл
8
Моутинью
7
Тринкау
7
Хванг
21
Силва
10
Фрейзер
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Фрейзер
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
21
Маршал
21
Айт Нури
21
Айт Нури
21
Маршал
7
Тринкау
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
7
Тринкау
7
Хванг
7
Нету
7
Нету
7
Хванг
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
26
Джон Радди
ВР
24
Тоти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
24
Тоти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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