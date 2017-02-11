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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 11 февраля 2017
Вулверхэмптон
11.02.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
44'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
90'
Желтая карточка
К. Дарлоу
89'
Желтая карточка
А. Перес
88'
Замена
А. Перес
️️️️
М. Диаме
87'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
82'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Ритчи
Замена
Б. Маршалл
️️️️
А. Вайманн
75'
67'
Желтая карточка
М. Ритчи
Желтая карточка
М. Доэрти
64'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Б. Энобахаре
61'
45'
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Митрович
Замена
Л. Эванс
️️️️
Д. Прайс
45'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
14'
Желтая карточка
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЛП
25
Брайт Энобахаре
АП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-2-1-3
1
Икеме
19
Стирмен
2
Доэрти
15
Коди
23
Батт
19
Прайс
16
Эдвардс
25
Энобахаре
11
Кошта
12
Дико
18
Вайманн
3-2-4-1
1
Дарлоу
2
Йедлин
24
Ласселлс
26
Кларк
14
Дамметт
30
Ритчи
4
Коулбэк
17
Диаме
26
Шелви
94
Гуффран
9
Митрович
19
Прайс
8
Эванс
8
Эванс
19
Прайс
18
Вайманн
10
Маршалл
10
Маршалл
18
Вайманн
25
Энобахаре
10
Бедварссон
10
Бедварссон
25
Энобахаре
9
Митрович
30
Атсу
30
Атсу
9
Митрович
17
Диаме
22
Перес
22
Перес
17
Диаме
30
Ритчи
9
Мерфи
9
Мерфи
30
Ритчи
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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