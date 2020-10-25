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Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 25 октября 2020
Вулверхэмптон
25.10.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
81'
Р. Хименес
89'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
88'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Ласселлс
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Невеш
83'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
81'
78'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
А. Сен-Максимен
78'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
68'
Замена
Маршал
️️️️
Р. Сайсс
68'
40'
Желтая карточка
М. Альмирон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-3-1-3
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
3
Килман
29
Сайсс
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
7
Нету
9
Хименес
11
Поденсе
3-2-3-2
1
Дарлоу
5
Шер
6
Фернандес
24
Ласселлс
29
Хендрик
18
Льюис
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
29
Сайсс
21
Маршал
21
Маршал
29
Сайсс
8
Невеш
8
Моутинью
8
Моутинью
8
Невеш
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
10
Сен-Максимен
24
Ласселлс
9
Кэрролл
9
Кэрролл
24
Ласселлс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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