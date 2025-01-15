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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 15 января 2025
Ньюкасл
15.01.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
34'
А. Исак
57'
А. Исак
74'
Э. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
86'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Андре
86'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Гомес
85'
Желтая карточка
Э. Агбаду
Замена
К. Триппьер
️️️️
В. Ливраменто
85'
Замена
Л. Майли
️️️️
Жоэлинтон
83'
Замена
В. Осула
️️️️
А. Исак
78'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
78'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Гордон
78'
ГОЛ! 3:0!
Э. Гордон
Пас отдал
А. Исак
74'
69'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Г. Гедеш
69'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Р. Гомеш
ГОЛ! 2:0!
А. Исак
Пас отдал
Б. Гимарайнс
57'
46'
Замена
М. Кунья
️️️️
Х. Хванг
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
34'
26'
Желтая карточка
М. Доэрти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
(К)
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Дубравка
4
Ботман
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
39
Гимарайнс
3
Холл
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
4-1-2-1-2
1
Са
2
Доэрти
14
Буэно
12
Агбаду
21
Айт Нури
7
Андре
21
Гомеш
35
Гомес
11
Гедеш
22
Ларсен
7
Хванг
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
17
Гордон
28
Уиллок
28
Уиллок
17
Гордон
7
Жоэлинтон
67
Майли
67
Майли
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
9
Исак
10
Осула
10
Осула
9
Исак
21
Гомеш
27
Семеду
27
Семеду
21
Гомеш
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
11
Гедеш
27
Беллегард
27
Беллегард
11
Гедеш
7
Андре
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Андре
7
Хванг
10
Кунья
10
Кунья
7
Хванг
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
573
377
Сейвы
7
2
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.32
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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