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Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 28 августа 2010
Вулверхэмптон
28.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
43'
С. Эбанкс-Блейк
62'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Бартон
Желтая карточка
Д. Перч
Желтая карточка
Ш. Амеоби
Желтая карточка
К. Хенри
Желтая карточка
К. Берра
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Э. Кэрролл
Желтая карточка
А. Гедиура
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Джонс
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Дойл
Желтая карточка
К. Нолан
Желтая карточка
Р. Зубар
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
Замена
Р. Зубар
️️️️
Й. ван Дамм
Желтая карточка
М. Джарвис
ГОЛ! 1:0!
С. Эбанкс-Блейк
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Й. ван Дамм
Желтая карточка
К. Дойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Даниэль Джонс
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
10
Харис Вучкич
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-4-2
1
Ханеманн
37
ван Дамм
6
Берра
6
Крэддок
44
Фоли
3
Джонс
20
Хенри
3
Уорд
16
Джарвис
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
4-4-1-1
22
Харпер
2
Колоччини
5
Уильямсон
24
Перч
21
Энрике
4
Нолан
17
Смит
8
Бартон
18
Гутьеррес
15
Раутледж
9
Кэрролл
37
ван Дамм
23
Зубар
23
Зубар
37
ван Дамм
3
Джонс
6
Гедиура
6
Гедиура
3
Джонс
9
Дойл
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Дойл
9
Кэрролл
26
Амеоби
26
Амеоби
9
Кэрролл
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
13
Уэйн Хеннесси
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
10
Харис Вучкич
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
10
Харис Вучкич
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Мулинекс
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