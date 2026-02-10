Матч 26 тура английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Ливерпулем» пройдет 11 февраля. Команды располагаются в верхней половине таблицы и сохраняют шансы на еврокубковые позиции, что добавляет игре турнирной значимости. При этом соперники подходят к встрече с разным эмоциональным фоном и игровой динамикой.

«Сандерленд»

Команда после 25 туров занимает 9 место и проводит стабильный сезон. Несмотря на крупное поражение от «Арсенала», «Сандерленд» уверенно чувствует себя дома и не проигрывает на своем поле в 11 матчах подряд. Команда регулярно забивает, но оборона остается уязвимой – в среднем 1.6 пропущенного мяча за игру в последних турах. Атака распределена, без ярко выраженного лидера, что делает игру менее предсказуемой для соперников.

«Ливерпуль»

Гости подходят к матчу в результативной форме. Даже поражение от «Манчестер Сити» не выбивается из общей картины: команда много забивает и практически всегда находит свои моменты впереди. В последних пяти матчах «Ливерпуль» отличился 16 раз, а Юго Экитике остается ключевой фигурой в атаке. При этом оборона не всегда действует надежно – команда пропускает в четырех матчах подряд, что повышает вероятность обмена голами.

Факты о командах

«Сандерленд»

Не проигрывает дома в 11 последних матчах

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Ливерпуль»

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей АПЛ

Забивает «Сандерленду» в 6 очных матчах подряд

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Ливерпуль»

Матч обещает быть открытым. «Сандерленд» стабильно забивает дома, но оборона команды регулярно допускает ошибки. «Ливерпуль» находится в отличной атакующей форме, однако и сам не обходится без пропущенных мячей. История очных встреч и текущие показатели говорят в пользу результативного сценария с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки