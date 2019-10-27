Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 27 октября 2019
Ньюкасл
27.10.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
37'
Д. Ласселлс
73'
Х. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
Красная карточка
Ш. Лонгстафф
82'
75'
Желтая карточка
Р. Невеш
73'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кастро
69'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Желтая карточка
Д. Ласселлс
66'
Желтая карточка
К. Кларк
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ласселлс
Пас отдал
Ф. Фернандес
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Дубравка
24
Ласселлс
6
Фернандес
2
Йедлин
15
Виллемс
26
Кларк
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
15
Коди
29
Сайсс
2
Доэрти
17
Кастро
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Вулверхэмптон
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+