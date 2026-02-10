Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 2.2

10 февраля 2026 10:34
Атлетик - Реал Сосьедад
11 февр. 2026, среда 23:00 | Испания. Кубок, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
2.20
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

11 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Баскское дерби традиционно проходит в напряженной и принципиальной борьбе, а кубковый статус встречи лишь усиливает значение результата. Обе команды подходят к матчу в хорошей атакующей форме, но с заметными проблемами в обороне.

«Атлетик»

Бильбао уверенно выступает в текущем розыгрыше Кубка Испании. Победа над «Валенсией» в предыдущем раунде со счетом 2:1 стала третьей подряд для команды в турнире. В последних пяти матчах «Атлетик» забил 10 мячей, однако пропустил 9, что говорит о высокой результативности, но и о регулярных ошибках в защите. Команда забивает в восьми матчах подряд, но при этом пропускает уже в 11 встречах кряду. Важным фактором является домашнее преимущество – «Атлетик» не проигрывает «Реал Сосьедаду» на своем поле в шести последних очных матчах.

«Реал Сосьедад»

Гости подходят к полуфиналу в отличной форме. «Реал Сосьедад» выиграл пять последних матчей в Кубке Испании и забивает в каждом из них. За последние пять игр команда отметилась 12 голами, показывая один из лучших атакующих показателей на этой стадии турнира. При этом оборона не выглядит безупречно – в среднем 1.20 пропущенного мяча за матч, а серия с пропущенными голами насчитывает уже 12 встреч. Тем не менее, команда не проигрывает в 10 последних матчах во всех турнирах, что подчеркивает ее стабильность.

Факты о командах

«Атлетик»

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка Испании
  • Не проигрывает «Реал Сосьедаду» дома в 6 последних очных встречах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем 2.00 забитого и 1.80 пропущенного мяча за последние 5 игр

«Реал Сосьедад»

  • Побеждает в 5 последних матчах Кубка Испании
  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем 2.40 забитого и 1.20 пропущенного мяча за последние 5 игр

Прогноз на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и их текущих оборонительных проблем, матч имеет все предпосылки для результативного сценария. «Атлетик» традиционно агрессивен дома и регулярно забивает в очных встречах, но «Реал Сосьедад» находится в отличной форме и способен ответить. В первом полуфинальном матче команды вряд ли будут играть строго от обороны, что увеличивает вероятность голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.2
  • Реал Сосьедад с форой (+0.5) – коэффициент 1.65

2.20
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Кубок Реал Сосьедад Атлетик
Другие прогнозы
11.02.2026
13:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Канвон - Шанхай Порт
Обе забьют — да
11.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Ульсан Хендэ - Мельбурн Сити
Обе забьют — да
11.02.2026
20:45
1.52
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Гоу Эхед Иглс - Херенвен
Обе забьют – да
11.02.2026
22:30
1.95
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла - Брайтон
Победа «Астон Виллы»
11.02.2026
22:30
2.25
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Фора «Ноттингем Форест» (–1)
11.02.2026
23:00
1.72
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК - Утрехт
Победа «НЕК»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 