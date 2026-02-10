11 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Баскское дерби традиционно проходит в напряженной и принципиальной борьбе, а кубковый статус встречи лишь усиливает значение результата. Обе команды подходят к матчу в хорошей атакующей форме, но с заметными проблемами в обороне.

«Атлетик»

Бильбао уверенно выступает в текущем розыгрыше Кубка Испании. Победа над «Валенсией» в предыдущем раунде со счетом 2:1 стала третьей подряд для команды в турнире. В последних пяти матчах «Атлетик» забил 10 мячей, однако пропустил 9, что говорит о высокой результативности, но и о регулярных ошибках в защите. Команда забивает в восьми матчах подряд, но при этом пропускает уже в 11 встречах кряду. Важным фактором является домашнее преимущество – «Атлетик» не проигрывает «Реал Сосьедаду» на своем поле в шести последних очных матчах.

«Реал Сосьедад»

Гости подходят к полуфиналу в отличной форме. «Реал Сосьедад» выиграл пять последних матчей в Кубке Испании и забивает в каждом из них. За последние пять игр команда отметилась 12 голами, показывая один из лучших атакующих показателей на этой стадии турнира. При этом оборона не выглядит безупречно – в среднем 1.20 пропущенного мяча за матч, а серия с пропущенными голами насчитывает уже 12 встреч. Тем не менее, команда не проигрывает в 10 последних матчах во всех турнирах, что подчеркивает ее стабильность.

Факты о командах

«Атлетик»

Побеждает в 3 последних матчах Кубка Испании

Не проигрывает «Реал Сосьедаду» дома в 6 последних очных встречах

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем 2.00 забитого и 1.80 пропущенного мяча за последние 5 игр

«Реал Сосьедад»

Побеждает в 5 последних матчах Кубка Испании

Не проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем 2.40 забитого и 1.20 пропущенного мяча за последние 5 игр

Прогноз на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и их текущих оборонительных проблем, матч имеет все предпосылки для результативного сценария. «Атлетик» традиционно агрессивен дома и регулярно забивает в очных встречах, но «Реал Сосьедад» находится в отличной форме и способен ответить. В первом полуфинальном матче команды вряд ли будут играть строго от обороны, что увеличивает вероятность голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: