20 марта состоится матч 1-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Минск» примет «Арсенал» из Дзержинска. Обе команды подходят к старту сезона в непростой форме, но с разными проблемами. Хозяева стабильно забивают, но много пропускают. Гости испытывают серьезные трудности в атаке.

Столичный коллектив готовится к сезону, демонстрируя нестабильную игру. В последних пяти матчах (товарищеские) команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 12 (в среднем 2.40). «Минск» забивает в 12 последних матчах Высшей лиги подряд, но при этом пропускает в 12 последних матчах. Команда не может выиграть в 9 последних матчах, что вызывает беспокойство перед стартом сезона.

Дзержинцы также испытывают проблемы в предсезонных матчах. В последних пяти играх команда забила всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустила 10 (в среднем 2.00). «Арсенал» пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги и в 6 последних матчах во всех турнирах. Команда проигрывает в 4 последних матчах и не забивает в 5 из 7 последних игр.

История личных встреч

Статистика личных встреч говорит о равном противостоянии. В 3 последних очных матчах команды сыграли вничью. «Арсенал» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Минска». При этом «Минск» дома имеет смешанную статистику. В текущем сезоне в рамках Высшей лиги команды встречались дважды: оба матча завершились вничью (1:1 и 2:2).

Прогноз на матч «Минск» – «Арсенал» Дзержинск

«Минск» обладает одной интересной особенностью – команда стабильно забивает в 12 матчах подряд, но при этом также стабильно пропускает. Оборона хозяев выглядит уязвимой (2.40 пропущенных в среднем за последние 5 игр), что дает надежду гостям.

«Арсенал» находится в ужасном атакующем кризисе – 1 гол за последние 5 матчей. При этом оборона дзержинцев также не надежна (2.00 пропущенных за игру). Гости не забивают в 5 из 7 последних матчей, что делает их атаку практически беспомощной.

Учитывая, что «Минск» стабильно забивает, а «Арсенал» испытывает колоссальные проблемы в атаке, наиболее логичной выглядит ставка на индивидуальный тотал хозяев. При этом общая результативность матча вряд ли будет высокой из-за кризиса гостей.

