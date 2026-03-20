Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Минск» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 2.07

20 марта 2026 10:48
Минск - Арсенал
20 мар. 2026, пятница 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5
Сделать ставку

20 марта состоится матч 1-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Минск» примет «Арсенал» из Дзержинска. Обе команды подходят к старту сезона в непростой форме, но с разными проблемами. Хозяева стабильно забивают, но много пропускают. Гости испытывают серьезные трудности в атаке.

«Минск»

Столичный коллектив готовится к сезону, демонстрируя нестабильную игру. В последних пяти матчах (товарищеские) команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 12 (в среднем 2.40). «Минск» забивает в 12 последних матчах Высшей лиги подряд, но при этом пропускает в 12 последних матчах. Команда не может выиграть в 9 последних матчах, что вызывает беспокойство перед стартом сезона.

«Арсенал» Дзержинск

Дзержинцы также испытывают проблемы в предсезонных матчах. В последних пяти играх команда забила всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустила 10 (в среднем 2.00). «Арсенал» пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги и в 6 последних матчах во всех турнирах. Команда проигрывает в 4 последних матчах и не забивает в 5 из 7 последних игр.

Факты о командах:

«Минск»

  • Не может выиграть в 9 последних матчах
  • Забивает в 12 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 12 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 2.40 пропущено

«Арсенал» Дзержинск

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх: 0.20 забито, 2.00 пропущено

История личных встреч

Статистика личных встреч говорит о равном противостоянии. В 3 последних очных матчах команды сыграли вничью. «Арсенал» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Минска». При этом «Минск» дома имеет смешанную статистику. В текущем сезоне в рамках Высшей лиги команды встречались дважды: оба матча завершились вничью (1:1 и 2:2).

Прогноз на матч «Минск» – «Арсенал» Дзержинск

«Минск» обладает одной интересной особенностью – команда стабильно забивает в 12 матчах подряд, но при этом также стабильно пропускает. Оборона хозяев выглядит уязвимой (2.40 пропущенных в среднем за последние 5 игр), что дает надежду гостям.

«Арсенал» находится в ужасном атакующем кризисе – 1 гол за последние 5 матчей. При этом оборона дзержинцев также не надежна (2.00 пропущенных за игру). Гости не забивают в 5 из 7 последних матчей, что делает их атаку практически беспомощной.

Учитывая, что «Минск» стабильно забивает, а «Арсенал» испытывает колоссальные проблемы в атаке, наиболее логичной выглядит ставка на индивидуальный тотал хозяев. При этом общая результативность матча вряд ли будет высокой из-за кризиса гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5 – коэффициент 2.07
  • Тотал голов меньше 2.5

Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Арсенал Минск
Другие прогнозы
20.03.2026
13:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар - Иртыш
Победа «Иртыша»
20.03.2026
14:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау - Женис
Победа «Атырау»
20.03.2026
16:00
1.83
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы - Кайсар
Победа «Ордабасы»
20.03.2026
17:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск - Арсенал
Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5
20.03.2026
17:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск - Гомель
«Гомель» не проиграет (X2)
20.03.2026
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана - Тобол
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 