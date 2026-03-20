«Витебск» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 1.4

20 марта 2026 10:17
Витебск - Гомель
20 мар. 2026, пятница 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 1 тур
1.40
«Гомель» не проиграет (X2)
20 марта состоится матч 1-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Витебск» примет «Гомель». Обе команды подходят к старту сезона в отличной атакующей форме, но с разной динамикой результатов. Гости имеют длительную победную серию.

«Витебск»

Витебчане демонстрируют впечатляющую результативность в предсезонных матчах. В последних пяти играх (товарищеские) команда забила 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). «Витебск» забивает в 9 последних матчах, но пропускает в 3 последних играх Высшей лиги. В рамках чемпионата команда не может выиграть в 3 последних матчах, что может сказаться на психологическом состоянии.

«Гомель»

Гомельчане подходят к старту сезона в феноменальной форме. В последних пяти матчах (товарищеские) команда забила 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустила всего 2 (в среднем 0.40). «Гомель» побеждает в 5 последних матчах, забивает в 8 последних играх и демонстрирует надежную игру в обороне. В прошлом туре Высшей лиги (предыдущий сезон) команда обыграла «Сморгонь» со счетом 3:1.

Факты о командах:

«Витебск»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги

  • Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги

  • Забивает в 9 последних матчах

  • В последних 5 играх: 2.80 забито, 1.40 пропущено

«Гомель»

  • Побеждает в 5 последних матчах

  • Забивает в 8 последних матчах

  • В последних 5 играх: 2.80 забито, 0.40 пропущено

История личных встреч

«Гомель» имеет преимущество в противостоянии с «Витебском». Команда не проигрывает в 8 из 10 последних очных матчей в рамках Высшей лиги. В текущем сезоне 15 сентября 2025 года «Гомель» дома обыграл «Витебск» со счетом 1:0, а 26 апреля 2025 года «Витебск» взял реванш (2:0).

Прогноз на матч «Витебск» – «Гомель»

Обе команды демонстрируют потрясающую атакующую форму – по 14 голов за последние 5 матчей. «Витебск» забивает в 9 матчах подряд, «Гомель» – в 8. При этом гости выглядят значительно надежнее в обороне: всего 2 пропущенных за 5 матчей против 7 у хозяев.

«Гомель» находится в отличном психологическом состоянии (5 побед подряд) и имеет преимущество в личных встречах. «Витебск» же не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги, что может стать фактором давления.

Учитывая атакующий потенциал обеих команд и статистику личных встреч, где «Гомель» традиционно успешен, наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости как минимум не проиграют, а матч будет результативным.

Рекомендованные ставки:

  • «Гомель» не проиграет (X2) – коэффициент 1.95
  • Тотал голов больше 2.5

Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Гомель Витебск
