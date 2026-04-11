«Дженоа» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.20

11 апреля 2026 10:46
Дженоа - Сассуоло
12 апр. 2026, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 32 тур
2.20
Победа «Дженоа»
12 апреля 2026 года в 13:30 состоится поединок 32-го тура чемпионата Италии. «Дженоа» Даниэле Де Росси сыграет против «Сассуоло».

«Дженоа»

«Грифоны» несколько сбавили обороты, но успели набрать достаточно очков, чтобы вспорхнуть над зоной вылета. Сейчас отрыв составляет 6 баллов, но это совсем не означает, что «Дженоа» может расслабиться. Данный момент четко осознает главный тренер команды Даниэле Де Росси, принявший бразды правления в Генуе по ходу кампании 2025/2026.

Последние три игры:

  • Ювентус – Дженоа 2:0
  • Дженоа – Удинезе 0:2
  • Верона – Дженоа 0:2

«Сассуоло»

«Нероверди» находятся в несколько ином положении. «Сассуоло» закрепился аккурат в середине таблицы элитного дивизиона итальянского Кальчо и может спокойно доигрывать сезон. По большому счету команда Фабио Гроссо не решает никаких турнирных задач.

Последние три игры:

  • Сассуоло – Кальяри 2:1
  • Ювентус – Сассуоло 1:1
  • Сассуоло – Болонья 0:1

Очные встречи

  • Сассуоло – Дженоа 1:2
  • Дженоа – Сассуоло 2:1
  • Сассуоло – Дженоа 1:2

Прогноз на матч «Дженоа» – «Сассуоло»

«Дженоа» есть за что бороться, в отличие от немотивированного соперника. При таком раскладе, да еще и на своем поле «грифонам» стоит приложить максимум усилий, чтобы добыть столь ценные очки. В конце концов ни для кого не секрет, что Даниэле Де Росси умеет «зарядить» своих футболистов правильным настроем.

Прогноз: победа «Дженоа», коэффициент – 2,20. Прогноз на счет – 2:1.

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Сассуоло Дженоа
