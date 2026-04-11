Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Урал» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.58

11 апреля 2026 10:59
Урал - Уфа
12 апр. 2026, воскресенье 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.58
Победа «Урала»
Сделать ставку

12 апреля в рамках 28-го тура российской Первой лиги «Урал» примет «Уфу». Хозяева занимают 3-е место с 48 очками, гости расположились на 16-й строчке с 27 очками. «Урал» является явным фаворитом.

«Урал»

Хозяева подходят к матчу в отличной форме. Команда забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних. В последних 5 играх «Урал» забил 2.20 гола в среднем и пропустил 1.60. В личных встречах с «Уфой» «Урал» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 7 последних очных встречах.

«Уфа»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 5 последних гостевых матчах и пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Уфа» забила 1.00 гола в среднем и пропустила 0.80. В личных встречах с «Уралом» гости забивают в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Урал»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Уфой»
  • Забивает в 7 последних очных встречах

«Уфа»

  • Проигрывает в 5 последних гостевых матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних очных матчей с «Уралом»
  • Находится в зоне вылета (16-е место)

Прогноз на матч «Урал» – «Уфа»

«Урал» является явным фаворитом: команда борется за выход в РПЛ, имеет мощную атаку и побеждает «Уфу» в 3 последних очных встречах. «Уфа» находится в зоне вылета и плохо играет на выезде. Учитывая форму хозяев и их преимущество в личных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Урала».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Урала» – коэффициент 1.58
  • Тотал больше 2.5 голов

Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Уфа Урал
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 